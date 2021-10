Piłka nożna. Północny Szczecin czeka na Legię

Mecz z aktualnym mistrzem Polski i liderem grupy w Lidze Europy, transmisja w ogólnopolskim paśmie telewizyjnym Polsatu Sport, system wideoweryfikacji VAR i zapewne komplet widowni na trybunach - to atrakcje, które czekają w czwartek od godz 14.00 kibiców Świtu Skolwin podczas spotkania 1/16 piłkarskiego Pucharu Polski z warszawską Legią.

Przygotowania do tego pojedynku trwają już od kilkunastu dni, montowane są dodatkowe trybuny, wymieniana jest trawa w polach bramkowych i ustawiane są wieżyczki na potrzeby transmisji telewizyjnej, którą będzie obsługiwać aż 30 osób. Organizatorzy robią co mogą wspólnie z MOSRiR w Szczecinie oraz przy dużym wsparciu Stoczni Partner i Masta Polska, aby przygotować obiekt do przyjęcia mistrza kraju. Jednak oczywiste jest że pewnych aspektów nie da się oszukać i nadrobić wieloletnich zaniedbań infrastrukturalnych w kilka dni. Przed rokiem pucharowy mecz z ekstraklasową Cracovią, a teraz z Legią pokazują tylko, jak pilnie potrzebny jest nowy funkcjonalny obiekt w północnym Szczecinie. Miejmy nadzieję, że po tym wydarzeniu budowa nowej trybuny na Skolwinie przejdzie w końcu od słów do czynów, bo szczeciński klub ciągle się rozwija i tego typu wydarzenia mogą gościć na Skolwinie coraz częściej.

Na każdego kibica, który zakupi bilet czeka okazjonalny szalik, który z pewnością będzie piękną pamiątką i nie lada gratką dla kolekcjonerów. Jest to niewątpliwie historyczne wydarzenie sportowe dla północnych osiedli stolicy Pomorza Zachodniego, a patrząc na obecną formę Legii (ostatnio porażka 1:4 z Piastem w Gliwicach), Świt choć faworytem nie będzie, to ma cień szansy aby osiągnąć również historyczny wynik. Pierwszy gwizdek sędziego w tym meczu zabrzmi w czwartek o godz. 14.00, a nie o godz. 14.30 tak jak wcześniej podawano chociażby na biletach. PZPN z uwagi na brak oświetlenia na stadionie na Skolwinie wyznaczył godzinę tego spotkania początkowo na 13.30, ale ostatecznie dzięki staraniom gospodarzy udało się opóźnić rozpoczęcie meczu o pół godziny, tak by umożliwić jego obejrzenie większej liczbie kibiców.

- Niezdecydowanych zachęcamy do zakupu ostatnich biletów w cenie 50 złotych w siedzibie firmy Dom z Energią przy alei Piastów 8U lub na stadionie Świtu przy ul. Stołczyńskiej 100 - mówi dyrektor klubu Szymon Kufel. - Zachęcamy również do wcześniejszego przyjazdu na stadion w dniu meczu, bądź do skorzystania z komunikacji miejskiej, aby uniknąć kłopotów z parkowaniem. ©℗

(mij)