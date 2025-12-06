Sobota, 06 grudnia 2025 r. 
Data publikacji: 06 grudnia 2025 r. 16:56
Ostatnia aktualizacja: 06 grudnia 2025 r. 17:20
Piłka nożna. Pogoń zremisowała z Radomiakiem
Fot. Stanisław Zyblewski  

Pogoń Szczecin zremisowała w sobotę z Radomiakiem 2:2. Znacznie lepiej w wykonaniu portowców wypadła pierwsza połowa, po której prowadzili oni 2:0.

Pogoń Szczecin - Radomiak Radom 2:2 (2:0); (1:0) Sam Greenwood (37), (2:0) Paul Mikairu (40), (2:1) Elves Baldé (54), (2:2) Abdoul Tapsoba (76).

SKŁADY

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru, Benjamin Mendy, Dimitrios Keramitsis, Danijel Loncar,  Linus Wahlqvist, José Pozo, Fredrik Ulvestad, Leonardo Koutris, Sam Greenwood, Kamil Grosicki, Paul Mukairu.

Radomiak Radom: F. Majchrowicz, Adrián Diéguez, S. Kingue, J. Grzesik, Zié Ouattara, Michal Kaput, R. Wolski, R. Alves, Elves Baldé, Maurides, Vasco Lopes.

Więcej informacji wkrótce.

(k)

