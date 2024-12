Piłka nożna. Pogoń zmieni właściciela? Jest oferta kanadyjskiego multimilionera

Na niedawnym Kolędowaniu z Portowcami prezes Jarosław Mroczek wyglądał na zamyślonego... Fot. Stanisław ZYBLEWSKI

Jak podają portale internetowe onet.pl oraz goal.pl, a także były bramkarz portowców Radosław Majdan, Pogoń Szczecin SA być może już tej zimy zmieni właściciela!

Podobno zakupem klubu z Twardowskiego za ok. 20 mln euro zainteresowany jest kanadyjski multimilioner Alex Haditaghi, przedsiębiorca działający m.in. w branży nieruchomości na terenie Kanady, Grecji, Hiszpanii i Turcji. Haditaghi miałby współpracować z Tanem Keslerem, tureckim działaczem, który ostatnio rozstał się z Hull City, gdzie był wiceprezesem oraz członkiem zarządu i to właśnie on miałby być nowym prezesem Pogoni.

Sygnały o ewentualnej sprzedaży Pogoni mieliśmy już kilkakrotnie, a ostatnio wymieniana była grupa biznesowa ze Szwecji, biznesmeni ze Szwajcarii i Andrzej Grajewski z Niemiec, a także grupa kapitałowa z USA. Do sprzedaży jednak nie doszło, bo musi na nią wyrazić zgodę (poprzez sprzedaż akcji) obecny większościowy udziałowiec, czyli firma EPA oraz prezes Jarosław Mroczek. (mij)