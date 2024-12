Piłka nożna. Pogoń z Piastem w ćwierćfinale Pucharu Polski

6 października Pogoń wygrała na Twardowskiego z Piastem po dramatycznym meczu. Fot. Dariusz GORAJSKI

W piątek w Warszawie wylosowano pary 1/4 finału piłkarskiego Pucharu Polski, a ekstraklasowa Pogoń Szczecin podejmie na Twardowskiego Piasta Gliwice, który również występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Mecze ćwierćfinałowe odbędą się w dniach 25-27 lutego. Półfinały odbędą się 2 kwietnia, a finał zaplanowano na 2 maja.

Do tej pory Pogoń dwukrotnie mierzyła się z gliwiczanami w krajowym pucharze, a oba spotkania odbyły się na Twardowskiego i za każdym razem była to 1/8 finału. 27 października 2009 roku portowcy wygrali 2:0 po bramkach Piotra Petasza. Drugi pojedynek odbył się 10 lutego 2021 roku przy niemal pustych trybunach z powodu remontu stadionu, zaś transmisję telewizyjną Polsat wyemitował z jednodniowym poślizgiem, co zakrawało na skandal, a szczecinianie przegrali 1:2 po honorowej bramce Luki Zahoviča w samej końcówce.

Ostatnio oba kluby zmierzyły się w ligowym pojedynku dwa miesiące temu, 6 października, a po dramatycznym pojedynku Pogoń szczęśliwie wygrała 1:0 po golu z dobitki rzutu karnego Efthýmisa Kouloúrisa w 97. minucie, a były to dosłownie ostatnie sekundy zawodów, bo po bramce mecz już nie był kontynuowany. Jedenastka podyktowana została po faulu w 95. minucie Tomáša Huka na Patryku Paryzku, za co gliwiczanin otrzymał drugą żółtą kartkę i musiał opuścić boisko. Czerwone kartoniki otrzymali też trenerzy obu drużyn, Robert Kolendowicz i Aleksandar Vuković.

Pary 1/4 finału

Ruch Chorzów - Korona Kielce

Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

Polonia Warszawa - Puszcza Niepołomice

Ostatni tegoroczny mecz PKO BP Ekstraklasy Pogoń rozegra w najbliższy poniedziałek o godz. 19 w Kielcach z tamtejszą Koroną. Inauguracja nowego sezonu Anno Domini 2025 nastąpi już w sobotę 1 lutego o godz. 20.15, gdy portowcy na Twardowskiego podejmą Zagłębie Lubin, z którym ostatnio grali w minioną środę w Szczecinie, wygrywając 4:3 w nocnym meczu 1/8 finału PP. ©℗ (mij)