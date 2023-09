Piłka nożna. Pogoń z nowym bramkarzem

Valentin Alexandru Cojocaru Fot. pogonszczecin.pl

Rumun Valentin Alexandru Cojocaru został nowym piłkarzem Pogoni Szczecin. Do klubu trafił na zasadzie wypożyczenia z Oud-Heverlee Leuven. Umowa obowiązywać będzie do końca obecnego sezonu i zawiera też opcję ewentualnego wykupu bramkarza.

28-letni bramkarz seniorską karierę rozpoczynał w miejscowej Steaule Bukareszt. W swojej karierze reprezentował też barwy włoskich Crotone i Frosinone, cypryjskiego Apollonu Limassol, rodzimych FC Viitorul, FC Voluntari i FCV Farul, a także holenderskiego Feyenoordu Rotterdam, ukraińskiego SK Dnipro, a ostatnio OH Leuven. To właśnie z belgijskiego klubu, w który w tym sezonie wystąpił w trzech meczach, trafia na wypożyczenie do Pogoni.

Valentin Alexandru Cojocaru trzykrotnie zdobywał mistrzostwo Rumunii, jest też dwukrotnym zdobywcą Pucharu Rumunii, Pucharu Ligi Rumuńskiej i Superpucharu Rumunii. Bramkarz ma też doświadczenie na arenie międzynarodowej. W barwach Steauy oraz Viitorulu rywalizował w rozgrywkach Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Łącznie wystąpił w 10 spotkaniach europejskich pod egidą UEFA. Cojocaru regularnie występował w juniorskich i młodzieżowej reprezentacji Rumunii. Był także powoływany do seniorskiej kadry tego kraju, natomiast dotąd nie zdołał w niej zadebiutować.

W Pogoni zawodnik, który już w poniedziałek rozpoczął treningi z Pogonią, będzie występował z numerem 77 na koszulce, a jego pierwszego występu można się spodziewać w czwartkowym meczu kontrolnym z Hansą Rostock. Sparring będzie zamknięty dla kibiców.

- Trafia do nas ograny bramkarz, który ma już spore doświadczenie. Dla nas ważne było także to, że jest ciągle w grze, za nim pełny sezon w roli podstawowego bramkarza w lidze belgijskiej. Wiemy, że znacznie podniesie poziom rywalizacji w bramce - mówi dyrektor sportowy Pogoni Szczecin Dariusz Adamczuk.

W pierwszych trzech meczach sezonu bramki Pogoni strzegł Dante Stipica, który najpierw nabawił się kontuzji, a przed kilkoma dniami po incydencie w szatni został przesunięty do zespołu rezerw. W ostatnich siedmiu meczach Pogoni w bramce stał Bartosz Klebaniuk. Wpuścił w nich 14 goli.

(woj)