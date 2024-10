Piłka nożna. Pogoń wygrała z Unionem

Fot. Pogoń Szczecin SA

W przerwie reprezentacyjnej na Ligę Narodów piłkarze występującej w PKO BP Ekstraklasie Pogoni Szczecin rozegrali na wyjeździe mecz sparingowy z 6. zespołem niemieckiej Bundesligi Unionem Berlin zasłużenie zwyciężając.

Mecz sparingowy: UNION Berlin - POGOŃ Szczecin 1:3 (1:1); 1:0 Tim Starke (22), 1:1 Kamil Grosicki (33), 1:2 Efthymis Koulouris (55), 1:3 Antoni Klukowski (82).

POGOŃ: Valentin Cojocaru (46 Krzysztof Kamiński) – Dimitrios Keramitsis (75 Marcel Wędrychowski), Benedikt Zech (60 Wojciech Lisowski), Leonardo Borges (87 Mateusz Bąk) - Linus Wahlqvist (60 Olaf Korczakowski), Kacper Łukasiak (46 Fredrik Ulvestad), Joao Gamboa, Rafał Kurzawa (65 Maciej Wojciechowski), Leonardo Koutris (66 Kacper Smoliński) - Kamil Grosicki (46 Alexander Gorgon), Efthymis Koulouris (70 Antoni Klukowski, 87 Mateusz Kaczorek 87)

Spotkanie odbyło się na jednym z boisk treningowych Unionu, a w 22. minucie gospodarze wyszli na prowadzenie, gdy w świetnej sytuacji znalazł się Starke i pokonał naszego golkipera. W 30. minucie Grosicki przegrał pojedynek oko w oko z bramkarzem rywali. W 33. minucie nasz kapitan uderzeniem sprzed pola karnego nie dał szans Schwolowowi i był remis. Niedługo później dobrą okazję do ponownego wyjścia na prowadzenie mieli gracze Unionu, a w 41. minucie głową na bramkę rywali po dośrodkowaniu Grosickiego uderzał Keramitsis, jednak tym razem pewnie wyłapał piłkę Schwolow.

Pierwsze minuty drugiej połowy były dość zacięte, ale obie ekipy nie potrafiły stworzyć sobie żadnej dogodnej sytuacji. W końcu w 55. minucie precyzyjnym strzałem z narożnika pola karnego popisał się Koulouris, wyprowadzając granatowo-bordowych na prowadzenie. Dwie minuty później w świetnej sytuacji znalazł się Koutris, jednak jego strzał został ofiarnie wyblokowany przez obrońców. Następnie silne uderzenie z powietrza Koulourisa obronił bramkarz. W 64. minucie Koutris posłał niezłe dośrodkowanie w kierunku naszego greckiego napastnika, ale tym razem Koulouris strzelił głową wprost w ręce golkipera Unionu. Zaraz potem spore zamieszanie zrobiło się w polu karnym gospodarzy po długim wrzucie piłki z autu w wykonaniu Borgesa. Do piłki doszedł ostatecznie Gorgon, który z bliskiej odległości uderzył wysoko nad poprzeczką. Gospodarze odpowiedzieli w końcu w 67. minucie, gdy dośrodkowanie z prawej strony boiska niecelnym strzałem z powietrza na naszą bramkę kończył wprowadzony z ławki rezerwowych Ivan Prtajin. W 68. minucie mocno ucierpiał w starciu z dwoma rywalami Koulouris i na boisku zmienił go Klukowski. To właśnie Kanadyjczyk w 82. minucie ustalił wynik spotkania, gdy Gorgon zagrał mu doskonałą, długą piłkę i strzelcowi po minięciu bramkarza pozostało posłać piłkę do siatki.

(oprac. mij)