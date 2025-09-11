Piłka nożna. Pogoń wstrzymała sprzedaż biletów - mecz z Lechią bez kibiców gości?

Na meczu Pogoń – Lechia kibice odpalili race. Fot. Pogoń Szczecin SA/Wiola UFLAND

Kibice Lechii Gdańsk prawdopodobnie nie zobaczą na żywo meczu z Pogonią zaplanowanego 21 września. Szczeciński klub wstrzymał sprzedaż biletów dla widzów z Gdańska do czasu uregulowania przez Lechię kosztów szkód wyrządzonych w sektorze gości podczas poprzedniego spotkania obu drużyn na Stadionie im. Floriana Krygier w maju tego roku. Wśród wymagających wymiany elementów są m.in. krzesełka i…przycisk sterujący do pisuaru.

„Pragniemy jasno podkreślić, że nasz klub nie odmówił sprzedaży biletów fanom drużyny gości. Sprzedaż ta została jedynie czasowo wstrzymana, do momentu uregulowania przez Lechię Gdańsk należności wynikających ze szkód wyrządzonych w sektorze gości podczas poprzedniego spotkania obu drużyn na Stadionie im. Floriana Krygiera, które odbyło się w maju tego roku. Działanie to jest w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej, które jasno wskazują, że klub drużyny gości ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy swoich kibiców i ewentualne szkody przez nią wyrządzone na obiekcie stadionowym klubu drużyny gospodarza. Całkowita wartość szkód wyrządzonych w sektorze gości wyniosła 41.617,80 zł netto, tj. 51.189,89 zł brutto. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpiecznych i komfortowych warunków wszystkim kibicom, zarówno gospodarzy, jak i gości. Dlatego też podkreślamy, że po uregulowaniu przez klub z Gdańska należności za wyrządzone szkody, do czego jest on zobowiązany przepisami PZPN, sprzedaż biletów dla kibiców gości zostanie niezwłocznie uruchomiona” – czytamy w oficjalnym komunikacie Pogoni.

(woj)