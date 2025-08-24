Piłka nożna. Szczeciński wicelider

Fot. Marcin Jasiński

Piłkarki nożne Pogoni po emocjonującym meczu pokonały Rekord Bielsko i po trzech kolejkach są wiceliderkami tabeli Ekstraligi kobiet.

Pogoń Szczecin - Rekord Bielsko-Biała 3:2 (1:2); 0:1 Dereń (11-karny), 0:2 Długokęcka (20)

1:2 Świrska (32), 2:2 Świrska (53), 3:2 Giętkowska (90).

Pogoń rozpoczęła nowy sezon od zwycięstwa nad SMS Łódź i remisu z APLG Gdańsk. W trzeciej kolejce szczecińska drużyna zachował miano niepokonanej, choć mecz nie rozpoczął się dla gospodyń obiecująco. W pierwszych 20 minutach ekipa z Bielska-Białej przeprowadziła dwie skuteczne akcje i na przerwę schodziła z przewagą bramki.

Losy meczu odwróciła najskuteczniejsza w tym sezonie w Pogoni Lena Świrska. Najpierw przed przerwą strzeliła kontaktową bramkę, a kilka minut po wznowieniu II połowy doprowadziła do wyrównania. Na koncie snajperki są już w tym sezonie cztery trafienia. Potem obie drużyny miały jeszcze okazją do zmiany wyniku i gdy wydawało się, że zespoły podzielą się gola na wagę trzech punktów zdobyła Zofia Giętkowska.

(woj)