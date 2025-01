Piłka nożna. Pogoń w Turcji!

Ekipa portowców wyrusza z Twardowskiego w cieplejszy klimat. Fot. Pogoń Szczecin SA

Po zawieszeniu kilkudniowego strajku, podjętego z uwagi na zaległości płacowe klubu wobec zawodników, we wtorek z samego rana piłkarze występującej w PKO BP Ekstraklasie Pogoni Szczecin wyruszyli na zgrupowanie do tureckiego Belek, gdzie wcześniej byli już niejednokrotnie, a w kadrze naszej drużyny znalazło się 30 zawodników.

Po dotarciu do Turcji i zakwaterowaniu w hotelu, portowcy przeprowadzili rozruch, a obóz potrwa do 18 stycznia. W jego trakcie Pogoń rozegra trzy mecze kontrolne, zaś rywalami naszej drużyny będą serbska Crvena Zvezda Belgrad (11 stycznia), kazachski Kajsar Kyzyłorda (14 stycznia) i węgierskie Paksi FC (17 stycznia). W 30-osobowej kadrze szczecińskiego klubu znaleźli się mający do niedawna problemy zdrowotne Danijel Lončar i Marcel Wędrychowski, ale nie ma kontuzjowanego jesienią Mariusza Malca.

- Danijel Lončar i Marcel Wędrychowski są gotowi do treningów na sto procent - zapewnia trener Pogoni Robert Kolendowicz. - Obaj ci zawodnicy w Belek będą trenować z nami na boisku na pełnych obrotach, z czego się bardzo cieszę. Co do Mariusza Malca, to znajduje się on na ostatnim etapie powrotu do zdrowia. Zobaczymy, ile czasu to jeszcze zajmie. Lada moment wyjedzie na następną konsultację medyczną, a po niej, już za tydzień, będziemy wiedzieli, co dalej. Jego powrót do drużyny troszkę się przeciąga, ale w moim odczuciu jest już blisko.

Spośród młodych zawodników wywodzących się z klubowej akademii szansę wyjazdu z pierwszym zespołem na obóz do Belek otrzymali: Jakub Zawadzki, Mateusz Kaczorek i Oliwier Siniawski. W kadrze na tureckie zgrupowanie jest także 21-letni bramkarz, Łukasz Łęgowski, brat byłego portowca Mateusza Łęgowskiego.

- Jak co roku na obóz zabieramy ze sobą kolejnych, młodych zawodników z Akademii Pogoni, żeby ich sprawdzić i dać im nowe doświadczenia - wyjaśnia R. Kolendowicz. - Okres przygotowawczy to dobry czas, aby przyjrzeć się bliżej tym obiecującym graczom. My dajemy im szansę, ale to od nich zależy, czy ją wykorzystają i będą mieli możliwość zostać w kadrze pierwszego zespołu na dłużej.

Praktycznie tuż przed odlotem do Turcji półtoraroczny kontrakt z Pogonią podpisał trener posiadający licencję UEFA PRO Tomasz Grzegorczyk, który będzie pełnił funkcję asystenta Roberta Kolendowicza. Urodzony 13 marca 1981 roku w Szczecinie Grzegorczyk jako piłkarz występował m.in. w Błękitnych Stargard, klubach niemieckich z niższych lig oraz północnoirlandzkim Larne FC. Karierę zawodniczą zakończył w klubie Torgelower SV, w którym też rozpoczęła się jego praca trenerska. Do Pogoni trafia po tym, jak rozstał się z Arką Gdynia, którą jesienią prowadził w I lidze jako pierwszy szkoleniowiec. Pod jego wodzą gdynianie zanotowali fantastyczny bilans: na 14 meczów w lidze i Pucharze Polski wygrali 11, zremisowali jedno i przegrali dwa. Jeszcze bardziej okazale wyglądał bilans ligowy drużyny, która w I lidze punktowała na poziomie 2,58 pkt./mecz (bilans: 11 zwycięstw, 1 remis, 1 porażka). Obecnie Arka zajmuje II miejsce i stała się jednym z głównych kandydatów do ekstraklasowego awansu. Szkoleniowiec wcześniej pracował w Arce jako asystent oraz jako pierwszy trener w klubach z niższych lig: Górniku Polkowice, Resovii Rzeszów, Olimpii Elbląg, czy Błękitnych Stargard. Początki jego kariery trenerskiej to z kolei praca w niemieckich Torgelower SV (gdzie pełnił rolę trenera przez blisko 5 lat) i TSG Neustrelitz. (mij)

Lista zawodników, którzy odlecieli do Turcji

Bramkarze: Valentin Cojocaru, Krzysztof Kamiński, Kuba Bochniarz i Łukasz Łęgowski.

Obrońcy: Linus Wahlqvist, Leonárdo Koútris, Dimítris Keramítsis, Léo Borges, Danijel Lončar, Wojciech Lisowski, Jakub Lis i Jakub Zawadzki.

Pomocnicy: João Gamboa, Alexander Gorgon, Kamil Grosicki, Rafał Kurzawa, Marcel Wędrychowski, Fredrik Ulvestad, Wahan Biczachczjan, Kacper Smoliński, Olaf Korczakowski, Adrian Przyborek, Kacper Łukasiak, Mateusz Kaczorek, Maciej Wojciechowski i Mateusz Bąk.

Napastnicy: Efthýmis Kouloúris, Patryk Paryzek, Antoni Klukowski oraz Oliwier Siniawski.