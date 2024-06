Piłka nożna. Pogoń rozpoczyna przygotowania do sezonu

Dziś na Twardowskiego nie pojawi się z pewnością kapitan portowców Kamil Grosicki, przebywający w Hanowerze z reprezentacją Polski na finałach mistrzostw Europy. Fot. Łączy nas piłka/PZPN

W poniedziałek, po 3-tygodniowych urlopach, przygotowania do sezonu badaniami lekarskimi i wydolnościowymi rozpoczną piłkarze występującej w PKO BP Ekstraklasie Pogoni Szczecin, którzy pierwszy trening przeprowadzą we wtorek. Nie będzie wśród nich kapitana i najlepszego zawodnika całej ligi ubiegłego sezonu Kamila Grosickiego, który jest w kadrze na ME.

Nie wiadomo czy pojawią się Ormianin Wahan Biczachczjan i Słoweniec Luka Zahovič, którzy jeszcze kilka dni temu byli na zgrupowaniach reprezentacyjnych swoich krajów. Do Pogoni przybył z I-ligowej Wisły Płock bramkarz Krzysztof Kamiński, a z wypożyczenia z ekstraklasowego beniaminka Motoru Lublin powrócił pomocnik Jakub Lis. Nie wiadomo jeszcze, czy z wypożyczeń powrócą Kacper Kostorz (FC Den Bosch, Holandia) i Kacper Łukasiak (I-ligowy Górnik Łęczna). Wraz z pierwszym zespołem przygotowania do sezonu rozpocznie spora grupa młodych zawodników z Akademii Pogoni. Prawdopodobnie Szczecin opuści bramkarz Bartosz Klebaniuk (Znicz Pruszków?).

Na własnych obiektach podopieczni szwedzkiego trenera Jensa Gustafssona mają pracować do 20 czerwca, kiedy to udadzą się na 10-dniowe zgrupowanie do dobrze sobie znanej Opalenicy, w której rozegrają 3 mecze kontrolne: 23 czerwca z czeską ekstraklasową Sigmą Ołomuniec (z którą przed 19 laty grali w Pucharze Intertoto, przegrywając na wyjeździe 0:1 i bezbramkowo remisując u siebie) oraz

26 czerwca z Piastem Gliwice i 29 czerwca z czeskim ekstraklasowym Banikiem Ostrava. (mij)