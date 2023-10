Piłka nożna. Pogoń rozbiła Lecha. Pięć bramek portowców w hicie kolejki [GALERIA]

Fot. Ryszard Pakieser

Pogoń rozegrała w niedzielny wieczór najlepszy w tym sezonie mecz przed własną publicznością. W obecności ponad 20 tysięcy kibiców portowcy rozgromili brązowego medalistę poprzedniego sezonu Lecha Poznań.

Pogoń Szczecin - Lech Poznań 5:0 (3:0); 1:0 Ulvestad (17), 2:0 Gorgon (33), 3:0 Bichakhchyan (39), 4:0 Grosicki (47), 5:0 Fornalczyk (90)

Pogoń: Cojocaru – Wahlqvist, Zech (85. Loncar), Malec, Koutris (86. Borges) – Ulvestad, Kurzawa, Gorgon, Grosicki (86. Przyborek), Bichakhchyan (77. Fornalczyk) – Koulouris (64. Gamboa).

Po porażce przed czterema dniami w Szczecinie z Legią 3:4, portowcy w pełni zrehabilitowali się w spotkaniu z Lechem. Podopieczni trenera Jensa Gustafssona zaprezentowali fenomenalna skuteczność i 5 z 15 strzałów na bramkę Lecha zamienili na gole. To był drugi w ostatnich dniach pojedynek Pogoni, w którym strzelili rywalom 5 bramek. Przed tygodniem tyle samo trafień zaaplikowali Cracovii w Krakowie. Bilans portowej jedenastki w ostatnich czterech kolejkach PKO BP Ekstraklasy to 16 zdobytych goli i 9 punktów.

Początek spotkania z Lechem nie zapowiadało takiego pogromu. To opromieniony efektownym czwartkowym zwycięstwem nad mistrzem Polski Rakowem 4:1 Lech był na początku spotkania drużyną dominującą. Goście, podobnie jak w poprzednim meczu Legia, szukali okazji na zdobycie bramki w dośrodkowaniach na pole karne. Wysokim pressingiem skutecznie też utrudniali portowcom wyprowadzanie piłki z własnej połowy. Lech miał sporo przechwytów, dzięki którym mógł ponawiać ataki na bramkę Pogoni.

Portowcy przetrwali napór rywali i ruszyli z kontratakami. Dośrodkowanie Grosickiego z rzutu rożnego głową zamienił na bramkę Ulvestad. Norweg, dla którego był to czwarty występ w szczecińskiej "jedenastce" był w I połowie bohaterem jeszcze kolejnych akcji. W 33. minucie jego dośrodkowanie spod linii końcowej trafiło do Gorgona. Pomocnik strzelił z woleja i piłka po koźle oraz dotknięciu poprzeczki zatrzepotała w siatce. Poznaniacy nie otrząsnęli się jeszcze po trafieniu Gorgona, a bramkarz Lecha po raz kolejny musiał wyciągać piłkę z siatki. Tym razem Ulvestad dograł do Bichakhchyana, który płaskim uderzeniem posłał piłkę do bramki.

Trzy ciosy przed przerwą nie zaspokoiły Pogoni. Portowcy równie fantastycznie rozpoczęli drugą część gry, kiedy kilkoma szybkimi podaniami znaleźli się w polu karnym gości ina strzał zdecydował się Koutris. Uderzenie Greka odbił Mrozek, jednak przy dobitce Grosickiego nie miał nic do powiedzenia. Lech próbował odrabiać straty, ale grał nieporadnie, a w bramce Pogoni czujny był Cojocaru. Gdy wydawało się, że mecz skończy się na czterech trafieniach Pogoni świetne wejście na murawę z ławki rezerwowych zaliczył Fornalczyk. Jego pierwszy celny strzał na bramkę odbił Mrozek, ale w ostatniej akcji meczu w sytuacji sam na sam z rozpędzonym pomocnikiem Pogoni był już bezradny. Mecz zakończył się zatem wynikiem 5:0. (woj)