Piłka nożna. Pogoń przełamała Stal [GALERIA] (akt. 1)

Fot: Dariusz Gorajski

Drugie zwycięstwo na własnym stadionie w PKO BP ekstraklasie odnieśli piłkarze Pogoni. W zdobyciu trzech punktów w spotkaniu ze Stalą portowcom nie przeszkodził brak w składzie trzech podstawowych piłkarzy.

Pogoń Szczecin - Stal Mielec 1:0 (0:0); 1:0 Gorgon (84)

Pogoń: Cojocaru - Koutris, Borges, Zech, Wahlqvist (83, Lis) - Ulvestad, Gorgon,Łukasiak (83, Korczakowski), Bichakhchyan (88, Lisowski), Kurzawa (83, Gamboa) - Paryzek (65, Przyborek).

Stal: Kochalski - Esselink, Matras, Gerbowski (71, Tkacz), Jaunzems (90, Dadok), Guillaumier, Wlazło (90, Assayeg), Wołkowicz, Hinokio, Domański (88, Bukowski), Szkurin.

W składzie Pogoni na sobotni mecz ze Stalą zabrało Grosickiego, Malca i Koulourisa. To wymusiło na trenerze Gustafssonie poważne zmiany. W pierwszej połowie w przemeblowanym ustawieniu portowcy nie grali dobrze. Inicjatywa przez niemal całe 45 minut należała do gości. To Stal groźniej atakowała oddała więcej strzałów na bramką i był bliżej gola. Po przerwie role się odmieniły.

Stal rzuciła się do ataków od pierwszych akcji. Dwukrotnie w pierwszych minutach goście zagrozili bramce Pogoni. Obrońcy Pogoni byli jednak na posterunku. Potem było jeszcze groźniej. W 23. minucie Cojocaru z trudem odbił strzał z dystansu Wołkowicza. Potem zatrzymał uderzenia Domańskiego i Szkurin. Najlepszej okazji dla Pogoni nie wykorzystał przed przerwą Łukasiak, który otrzymał doskonałe podanie od Paryzka, ale spudłował.

Stal postraszyła Pogoń w pierwszej połowie i portowcy bardzo dobrze zareagowali po przerwie. Szybko przejęli inicjatywę i narzucili swój styl gry Stali. Aktywny był Koutris. Grecki obrońca miał dwie okazje do gola. Najpierw został zablokowany po składnej akcji i podaniu Kurzawy. Potem uderzał po dośrodkowaniu Walhqvista. Strzał pewnie obronił Kochalski. Kolejne okazje miał aktywny Biczachczjan. Najpierw minimalnie spudłował. W kolejnej akcji Ulvestad wykorzystał fatalny błąd obrońcy Stali i dograł do Biczachczjana, który uderzył z pierwszej piłki, Kolejną kapitalną interwencją popisał się kolejny raz Kochalski. W 79. minucie po rzucie rożnym niecelnie uderzał głową Kurzawa. Zwycięska bramka padła po pojawieniu się na murawie Gamboa. Już w pierwszej akcji dośrodkował tak dokładnie, że na polu karnym piłkę przejął Gorgon i wpakował ją do siatki.

To było drugie, po wygranej na inauguracje z Koroną, zwycięstwo Pogoni w tym sezonie przed własną publicznością. (woj)

