Piłka nożna. Pogoń poznała rywala w Lidze Konfederacji. Z NK Osijek bez Kucharczyka

Chorwacki NK Osijek będzie rywalem Pogoni Szczecin w II rundzie eliminacyjnej Ligi Konfederacji. Pierwsze spotkanie rozegrane zostanie 22 lipca w Szczecinie, rewanż tydzień później w Chorwacji. Dla portowców będzie to powrót do europejskich rozgrywek po 20 latach. W trzech swoich dotychczasowych występach w Pucharze UEFA Pogoń jeszcze nie wygrała meczu.

Pogoń w tegorocznej Lidze Konfederacji losowana była z odległego siódmego koszyka i za potencjalnych rywali mogła mieć m.in. Feyenoord Rotterdam lub Austrię Wiedeń. Ostatecznie trafiła na wicemistrza Chorwacji NK Osijek. W drużynie z Osijek występował w minionym sezonie był piłkarze Pogoni Adam Gyurcso, ale w maju zapowiedział odejście z klubu oraz znani z występów w lidze polskiej Damjan Bohar i Petar Brlek. Trenerem NK Osijek jest były reprezentant Chorwacji oraz gracz hiszpańskiego Realu Betis i 1.FC Kaiserslautern Nenad Bjelica. Chorwat ma za sobą trenerską przygodę także w polskiej ekstraklasie - w latach 2016-2018 prowadził Lecha Poznań.

Michał Kucharczyk nie zagra

Pogoń do spotkań z NK Osijek przystąpi bez zawieszonego w europejskich pucharach Michała Kucharczyka. UEFA przed kilkoma tygodniami potwierdziła, że podstawowy zawodnik szczecińskiej „jedenastki" nie będzie mógł zagrać w pięciu pojedynkach europejskich pucharów. Kara zawieszenia to efekt czerwonej kartki, którą Kucharczyk otrzymał 16 sierpnia 2018 roku w meczu rewanżowym III rundy eliminacyjnej Ligi Europy Legia Warszawa - Football 1991 Dudelange. Był to ostatni jego występ na arenie europejskiej i w tegorocznej edycji Ligi Konfederacji Kucharczyk będzie mógł zagrać dopiero w rewanżowym spotkaniu IV rundy eliminacyjnej.

Dla Pogoni, nie licząc wakacyjnego Intertoto Cup, spotkanie z wicemistrzem Chorwacji będzie siódmym oficjalnym meczem w europejskich pucharach. Portowcy w trzech dotychczasowych edycjach Pucharu UEFA nie odnieśli jeszcze zwycięstwa. Przed 37 laty w inauguracyjnym występie w Pucharze UEFA Pogoń dwukrotnie 1:2 i 0:1 przegrała z FC Koeln. W dwóch kolejnych występach w 1987 roku z Hellas Veroną i w 2001 roku z Fylkirem Reykiavik zanotowali remisy 1:1 na własnym stadionie. Nie wystarczyło to do awansu do kolejnej rundy Pucharu UEFA, bo wyjazdowe mecze Pogoń przegrała.

Mecze Ligi Konfederacji Pogoń rozgrywać będzie niemal na pewno na przybudowanym stadionie przy ul. Twardowskiego, choć do dnia losowania klub nie otrzymała od UEFA oficjalnego paszportu licencyjnego dla obiektu.

(woj)