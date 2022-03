Piłka nożna. Pogoń podpisała nowy kontrakt z Dawidem Rezaeianem

20-letni obrońca występującej w PKO BP Ekstraklasie Pogoni Szczecin Dawid Rezaeian związał się z naszym klubem nowym kontraktem, a umowa będzie obowiązywała do końca czerwca 2024 roku.

To już drugi kontrakt mającego irańskie pochodzenie piłkarza (ojciec był Irańczykiem), a pierwszy, podpisany w 2020 roku, wygasał z końcem czerwca. Utalentowany obrońca na Twardowskiego trafił przed czterema laty z Lecha Poznań, a wcześniej grał w Błękitnych Stargard. W Pogoni przez większość czasu trenował pod opieką trenera Piotra Łęczyńskiego w drużynie juniorów starszych, z którą w ubiegłym sezonie – jako kapitan – sięgnął po mistrzostwo Polski.

Na swoim koncie ma również dwa występy w Młodzieżowej Lidze Mistrzów przeciwko Deportivo La Coruña. Przed rozpoczęciem obecnego sezonu został włączony do kadry I zespołu, a we wrześniu został również zgłoszony do ekstraklasowych rozgrywek, ale dotychczas nie doczekał się oficjalnego debiutu. Na swoim koncie ma za to 14 występów w III lidze, w których zdobył 2 bramki.

