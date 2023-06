Piłka nożna. Pogoń na zgrupowaniu w Opalenicy

Autokar portowców w ośrodku RemeSPORT w Opalenicy. Fot. Pogoń Szczecin SA

Po poniedziałkowym (26 czerwca) treningu na Twardowskiego, 29 piłkarzy ekstraklasowej Pogoni Szczecin pod wodzą sztabu szkoleniowego ze szwedzkim trenerem Jensem Gustafssonem na czele, wsiadło do klubowego autokaru i udało się na przedsezonowe zgrupowanie do Opalenicy, które potrwa do 6 lipca.

Ekipa portowców będzie osłabiona w porównaniu do poprzedniego sezonu, bo po licznych zimowych odejściach, w czerwcu opuściło Szczecin kolejnych 4 zawodników: Damian Dąbrowski (Zagłębie Lubin), Pontus Almqvist (US Lecce), Kóstas Triantafyllópoulos (prawdopodobnie OFI Kreta) i Michał Kucharczyk (szuka klubu). W ich miejsce Pogoń pozyskała jedynie portugalskiego defensywnego pomocnika João Gamboę (GD Estoril-Praia), a z wypożyczenia w Termalice Bruk-Bet Niecieczy powrócił Mariusz Fornalczyk. Po groźnej kontuzji wiązadeł krzyżowych do treningów powrócił Stanisław Wawrzynowicz. Do kadry dokooptowano jeszcze doświadczonego stopera z III-ligowej drużyny rezerw Wojciecha Lisowskiego. Doszło też kilku młodych zawodników z Pogoni II i drużyn juniorskich. Wiosną sporo portowców grało na wypożyczeniach w innych klubach, ale poza Fornalczykiem, chyba nikt inny z tego grona nie zasili pierwszej drużyny.

- Kacpra Kostorza grającego ostatnio w Koronie Kielce, chcemy ponownie wypożyczyć, a w sprawie Kryspina Szcześniaka rozmawiamy z Górnikiem Zabrze, natomiast Bartłomiejowi Mrukowi ostatnio występującemu w Garbarni Kraków wkrótce kończy się kontrakt z Pogonią i nie chcemy go przedłużać, a pozostali wypożyczeni traktowani są na razie pod kątem potrzeb naszego III-ligowego zespołu, a nie ekstraklasowego - poinformował nas rzecznik prasowy szczecińskiego klubu Krzysztof Ufland.

Pogoń ma obecnie tylko jednego napastnika, Słoweńca Lukę Zahovič i prowadzone były rozmowy w sprawie pozyskania klasycznego środkowego atakującego, Nigeryjczyka Abdulrahmana Taiwo, ale pertraktacje zostały właśnie zerwane.

W Opalenicy portowcy spędzą 10 dni i rozegrają trzy mecze kontrolne. Już w czwartek o godz. 18 z Farulem Konstanca, a w niedzielę o nieustalonej jeszcze porze będzie to najprawdopodobniej wewnętrzna gra testowa. Na zakończenie obozu Pogoń 5 lipca zagra z Wartą Poznań, z którą w piątek 21 lipca o godz. 18 w Grodzisku Wielkopolskim zmierzy się ponownie na inaugurację PKO BP Ekstraklasy (pierwszy mecz w Szczecinie portowcy zagrają z Widzewem Łódź w niedzielę 30 lipca o godz. 15).

Kozłowski w Kotwicy

Były napastnik Pogoni 27-letni Filip Kozłowski, który w granatowo-bordowych barwach zagrał 5 ekstraklasowych spotkań, został nowym zawodnikiem II-ligowej Kotwicy Kołobrzeg. Ostatnio grał w Skrze Częstochowa, która spadła do II ligi, a w 28 I-ligowych meczach strzelił 3 gole.

Kadra Pogoni na obóz w Opalenicy

Bramkarze: Axel Holewiński, Bartosz Klebaniuk, Maciej Kowal, Dante Stipica.

Obrońcy: Léo Borges, Dawid Fornalik, Leonárdo Koútris, Wojciech Lisowski, Danijel Lončar, Mariusz Malec, Paweł Stolarski, Linus Wahlqvist, Benedikt Zech.

Pomocnicy: Wahan Biczachczjan, Mariusz Fornalczyk, João Gamboa, Alexander Gorgon, Kamil Grosicki, Olaf Korczakowski, Sebastian Kowalczyk, Rafał Kurzawa, Mateusz Łęgowski, Jan Mierzwa, Adrian Przyborek, Yadegar Rostami, Kacper Smoliński, Stanisław Wawrzynowicz, Marcel Wędrychowski.

Napastnik: Luka Zahovič.

(mij)