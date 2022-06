Piłka nożna. Pogoń w Opalenicy

W poniedziałek rano piłkarze występującej w PKO BP Ekstraklasie Pogoni Szczecin przeprowadzili ostatni czerwcowy trening na swoich obiektach przy Twardowskiego, a następnie wsiedli do nowiutkiego autokaru Mercedes z serii Tourismo i udali się na zgrupowanie do Opalenicy, gdzie spędzą 10 dni.

Zaplanowano na obozie dwa mecze testowe. W najbliższy czwartek portowcy rozegrają sparing z Lechem Poznań. Drugie spotkanie towarzyskie odbędzie się z nieznanym jeszcze przeciwnikiem, a być może będzie to wewnętrzny sparing. Do Szczecina drużyna powróci 30 czerwca. Dodajmy, że od poniedziałku przedsezonowe przygotowania rozpoczynają w Opalenicy także dwa inne ekstraklasowe zespoły: mistrz Polski Lech Poznań z nowym trenerem Holendrem Johnem van den Bromem i Jagiellonia Białystok, którą od niedawna trenuje doskonale znany w Szczecinie Maciej Stolarczyk.

W kadrze na zgrupowanie w Opalenicy znaleźli się m.in. piłkarze, którzy powrócili w tym sezonie do grodu Gryfa z wypożyczeń: Marcel Wędrychowski i Kryspin Szcześniak. Na obóz z pierwszą drużyną pojechali także młodzi portowcy: Axel Holewiński, Stanisław Wawrzynowicz i Jakub Lis. W późniejszym terminie na zgrupowanie dołączą reprezentant Polski Kamil Grosicki i reprezentant Armenii Wahan Biczachczjan, którzy po powrocie ze zgrupowań swoich kadr narodowych otrzymali od szczecińskiego sztabu szkoleniowego kilka dni urlopu.

Od kilku lat piłkarzy Pogoni przewożą autokary oficjalnego przewoźnika klubu, czyli firmy Follow me. Od tego sezonu wygoda podróży będzie jeszcze większa, bo naszą Pogoń przewozić będzie zupełnie nowy pojazd, dostosowany do potrzeb drużyny. Jest to nowoczesny Mercedes z serii Tourismo, w którym dokonano istotnych modyfikacji. We wnętrzu ograniczono liczbę foteli do 39, dzięki czemu każdy z podróżujących będzie miał więcej miejsca. Zarówno przed sobą, ale i za plecami, co pozwoli swobodnie opuszczać oparcie fotela do pozycji niemal leżącej. Część miejsc zaprojektowano w układzie stolikowym.

(mij)

Kadra na obóz w Opalenicy

Bramkarze: Dante Stipica, Bartosz Klebaniuk, Axel Holewiński.

Obrońcy: Mariusz Malec, Bartłomiej Mruk, Jakub Bartkowski, Kóstas Triantafyllópoulos, Benedikt Zech, Luis Mata, Paweł Stolarski, Jakub Lis, Kryspin Szcześniak.

Pomocnicy: Kamil Drygas, Maciej Żurawski, Jean Carlos, Sebastian Kowalczyk, Michał Kucharczyk, Kacper Smoliński, Damian Dąbrowski, Stanisław Wawrzynowicz, Marcel Wędrychowski, Kacper Łukasiak, Rafał Kurzawa, Mateusz Łęgowski, Mariusz Fornalczyk.

Napastnicy: Luka Zahovič, Kacper Kostorz, Aron Stasiak.