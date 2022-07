Piłka nożna. Pogoń kontra KR Reykjavik

Dziś (7 czerwca) o godz. 18 na miejskim stadionie im. Floriana Krygiera przy ul. Twardowskiego rozpocznie się pierwszy mecz I rundy eliminacyjnej piłkarskiej Ligi Konferencji Europy, w którym brązowi medaliści PKO BP Ekstraklasy z Pogoni Szczecin zmierzą się z z islandzkim Knattspyrnufélag Reykjavíkur (KR Reykjavik).

Zdecydowanym faworytem tego pojedynku są portowcy, a na tych miejscach na trybunach, które są dostępne, zasiądzie komplet publiczności, wspierającej swym dopingiem szczecinian. Wczoraj oba zespoły odbyły oficjalne treningi arenie czwartkowej potyczki. Natomiast już we wtorek oba kluby zgłosiły do UEFA składy na mecze I rundy. Wśród zgłoszonych zawodników naszego klubu zabrakło pozyskanego we wtorek 23-letniego szwedzkiego napastnika Pontusa, choć rzecznik prasowy Pogoni Krzysztof Ufland tego dnia powiedział nam, że jest jeszcze formalnie możliwość dopisania Szweda do zgłoszenia. Widać jednak sztab szkoleniowy uznał, że bez wspólnych treningów z drużyną, trudno rozpoczynać pucharowe granie... (mij)

POGOŃ

Bramkarze: 1. Dante Stipica, 81. Bartosz Klebaniuk.

Obrońcy: 2. Jakub Bartkowski, 6. Bartłomiej Mruk, 13. Kóstas Triantafyllópoulos, 23. Benedikt Zech, 33. Mariusz Malec, 41. Paweł Stolarski, 97. Luís Mata.

Pomocnicy: 7. Rafał Kurzawa, 8. Damian Dąbrowski, 11. Kamil Grosicki, 14. Kamil Drygas, 17. Mariusz Fornalczyk, 18. Michał Kucharczyk, 21. Jean Carlos Silva, 22. Wahan Biczachczjan, 27. Sebastian Kowalczyk, 54. Maciej Żurawski, 70. Stanisław Wawrzynowicz, 99. Mateusz Łęgowski.

Napastnicy: 10. Luka Zahovič, 19. Kacper Kostorz, 74. Aron Stasiak.

KR REYKJAVIK

Bramkarze: 1. Beitir Ólafsson, 13. Aron Snær Friðriksson.

Obrońcy: 5. Arnór Aðalsteinsson, 7. Finnur Tómas Pálmason, 15. Pontus Lindgren, 16. Theódór Elmar Bjarnason, 18. Aron Kristófer Lárusson, 19. Kristinn Jónsson, 25. Jón Arnar Sigurðsson.

Pomocnicy: 2. Stefán Árni Geirsson, 4. Hallur Hansson, 6. Grétar Snær Gunnarsson, 8. Emil Ásmundsson, 10. Pálmi Rafn Pálmason, 29. Aron Þórður Albertsson.

Napastnicy: 9. Kjartan Finnbogason, 11. Kennie Chopart, 14. Ægir Jarl Jónasson, 17. Stefan Ljubicic, 21. Kristján Flóki Finnbogason, 22. Þorsteinn Már Ragnarsson, 23. Atli Sigurjónsson, 33. Sigurður Bjartur Hallsson.