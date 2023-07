Piłka nożna. Pogoń już po krótkich urlopach...

Portowcy wracają do treningów na Twardowskiego... Fot. Ryszard PAKIESER

Piłkarze Pogoni Szczecin, występującej w PKO BP Ekstraklasie i kwalifikacjach do Ligi konferencji Europy, zakończyli już główny etap przygotowań do nadchodzącego sezonu 2023/24, którym był letni obóz przygotowawczy w Opalenicy, a po krótkich 3-dniowych urlopach, w poniedziałek portowcy powrócą do zajęć przed ostatnim wyjazdowym sparingiem z Hansą Rostock (15 lipca) oraz ligową inauguracją w Grodzisku Wielkopolskim z Wartą Poznań (21 lipca), która właśnie wzmocniła się byłym obrońcą Dumy Pomorza Jakubem Bartkowskim.

Na zgrupowaniu w wielkopolskiej Opalenicy Pogoń zmierzyła się w sparingu właśnie z Wartą, wygrywając 3:0 (w pojedynku tym udanie zadebiutował dopiero co pozyskany grecki napastnik Efthýmis Kouloúris strzelając dwa gole), a pokonała także mistrza Rumunii Farula Constanca 2:1 oraz rozegrała wewnętrzną grę kontrolną. Ze zdobycia bramek cieszyło się oprócz Greka jeszcze sześciu zawodników, z czego aż trzykrotnie Mariusz Fornalczyk. Wracający z wypożyczenia, młodzieżowy reprezentant Polski, którego szkoleniowiec Jens Gustafsson sprawdzał na pozycji napastnika, skompletował hat-tricka w trakcie gry wewnętrznej. Dwa gole zaliczył kolejny z naszych młodzieżowych reprezentantów, czyli Marcel Wędrychowski. (mij)