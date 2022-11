Piłka nożna. Pogoń już na urlopie. Pozostał spory niedosyt po rundzie jesiennej

W ostatnim meczu rundy jesiennej PKO BP Ekstraklasy piłkarze Pogoni Szczecin szczęśliwie wygrali w Radomiu z miejscowym Radomiakiem, a bezpośrednio po tym pojedynku udali się na przerwę urlopową, która potrwa do 4 grudnia, a dzień później drużyna rozpocznie przygotowania do wiosennych rozgrywek.

Po powrocie do zajęć drużyna zacznie przygotowania od serii badań, a następnie przez około trzy tygodnie będzie pracować na własnych obiektach. Po krótkiej przerwie świąteczno-noworocznej zespół wróci do treningów 3 stycznia. Niespełna tydzień później ekipa wyleci na zgrupowanie do tureckiego Belek, do dobrze znanego ośrodka Gloria Sports. W trakcie obozu przygotowawczego planowane jest rozegranie trzech meczów sparingowych. Czwarty mecz kontrolny ma odbyć się jeszcze przed wyjazdem na obóz. Ostatnim etapem przygotowań (po powrocie z Turcji, do rozpoczęcia ligi), będą treningi na własnych obiektach.

Szczecinianie jesienią odpadli z pucharowych rozgrywek, zarówno w Lidze Konferencji Europy, jak i w Pucharze Polski, na bardzo podobnym etapie, bo przy drugim podejściu. W Europie wyeliminowali słabych Islandczyków, by potem ulec Duńczykom, a w kraju po szczęśliwym wyeliminowaniu III-ligowców rzutami karnymi, musieli uznać wyższość aktualnego posiadacza pucharu i lidera tabeli - Rakowa. W PKO BP Ekstraklasie zakończyli zmagania na dobrym III miejscu (od czwartego Widzewa są lepsi, dzięki zwycięstwu w bezpośrednim spotkaniu, a na inaugurację wiosny zagrają właśnie z łodzianami pod koniec stycznia na wyjeździe), ale pozycja w tabeli jest znacznie lepsza od gry prezentowanej jesienią. Jesienią w lidze Pogoń zdobyła 29 punktów, odnosząc 9 zwycięstw (niektóre dość szczęśliwe) i 5 meczów remisując, a 4 mecze zakończyły się porażkami. Portowcy zdobyli 29 goli i aż 25 bramek stracili.

Kibiców niepokoi słaba gra defensywna, a w ofensywie portowcy też prezentują się gorzej nie za poprzedniego szkoleniowca. W tej sytuacji sympatycy Dumy Pomorza zastanawiają się, czy grudniowe przygotowania rozpocznie szwedzki trener Jens Gustafsson, czy też zarząd klubu zatrudni nowego szkoleniowca... ©℗

(mij)