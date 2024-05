Piłka nożna. Pogoń gra o 6. miejsce

Portowcy ostatnio zmierzyli się z Górnikiem Zabrze na Twardowskiego 5 grudnia, zwyciężając po dogrywce w Pucharze Polski. Fot. Ryszard PAKIESER

W sobotę o godz. 17.30 na stadionie przy ul. Twardowskiego piłkarze Pogoni Szczecin w ostatnim w tym sezonie meczu PKO BP Ekstraklasy, zmierzą się z Górnikiem Zabrze, walcząc o ligowe punkty po raz setny w historii.

Będzie to pojedynek bezpośrednich sąsiadów w tabeli walczących o 6. miejsce, ale przy wyjątkowym szczęściu, triumfator może nawet zająć w końcowym rozrachunku nawet 4. lokatę. W poprzednim sezonie miejsce tuż za podium dało portowcom prawo gry w Lidze Konferencji Europy, ale teraz nie ma takiej możliwości, bo Puchar Polski wywalczył klub z I ligi, a szczegółów nie przypominamy, bo jest to dla nas i wszystkich szczecińskich kibiców dość bolesne... Oby kolejne rozgrywki były lepsze, czego życzymy naszym piłkarzom, kibicom, a szczególnie prezesowi klubu Jarosławowi Mroczkowi, który wczoraj obchodził 69. urodziny!

Górnik to utytułowany klub, z dużymi tradycjami i historią, finalista Pucharu Zdobywców Pucharów, 14-krotny mistrz Polski i 6-krotny zdobywca Pucharu Polski. Z Pogonią ekipa z Zabrza rywalizowała w lidze dotychczas dokładnie 99 razy, a bilans jest zdecydowanie korzystniejszy dla naszych rywali. Zabrzanie 51 razy wychodzili ze starć z portowcami zwycięsko, 28 razy padł remis, a 20 zwycięstw odniosła Duma Pomorza, zaś różnica bramek jest niekorzystna dla szczecinian (93-165). W ostatnich latach Górnik także nie jest wygodnym rywalem dla Pogoni. Od czterech ligowych meczów portowcy nie wygrali z ekipą z Górnego Śląska, tracąc w każdym spotkaniu co najmniej jedną bramkę, a trzy ostatnie pojedynki przegrali. W Pucharze Polski kluby zmierzyły się 3-krotnie, a w pierwszej potyczce Górnik wygrał w Zabrzu 2:0, a później wywalczył główne trofeum. Dwa kolejne mecze odbyły się na Twardowskiego, a za każdym razem Pogoń wygrywała po dogrywce 2:1 i awansowała do finału, w którym niestety, rywale byli lepsi…

Do składu naszych rywali po pauzie kartkowej będzie mógł wrócić w sobotę były portowiec Kryspin Szcześniak. Gracz ten jest w tym sezonie podstawowym obrońcą w talii trenera Jana Urbana. Za czerwoną kartkę otrzymaną w ostatnim starciu ze Stalą Mielec w pojedynku z Pogonią będzie za to pauzował Dani Pacheco. Kontuzjowani od dłuższego czasu w zespole Górnika pozostają Szymon Czyż i Dominik Szala. Do granatowo-bordowego zespołu po pauzie kartkowej w sobotę będzie mógł wrócić Leonárdo Koútris. Kontuzjowany w naszej drużynie od dłuższego czasu jest Rafał Kurzawa, a kilku innych zawodników narzeka na lekkie urazy i przemęczenie ciężkim sezonem. Nie wiadomo czy zagra reprezentant Słowenii Luka Zahovič, którego chce pozyskać... Górnik Zabrze!

(mij)

W ostatniej, 34. kolejce grają

SOBOTA

POGOŃ - Górnik 17.30

Jagiellonia - Warta 17.30

Lech - Korona 17.30

Legia - Zagłębie 17.30

ŁKS - Stal 17.30

Puszcza - Piast 17.30

Radomiak - Widzew 17.30

Raków - Śląsk 17.30

Ruch - Cracovia 17.30

Tabela po 33 kolejkach

1. Jagiellonia Białystok 60 74-45 17 9 7

2. Śląsk Wrocław 60 48-30 17 9 7

3. Legia Warszawa 56 49-38 15 11 7

4. Lech Poznań 53 46-39 14 11 8

5. Górnik Zabrze 53 45-40 15 8 10

6. Raków Częstochowa 52 53-37 14 10 9

7. POGOŃ Szczecin 52 58-38 15 7 11

8. Zagłębie Lubin 47 42-48 13 8 12

9. Piast Gliwice 43 38-34 9 16 8

10. Widzew Łódź 43 42-45 12 7 14

11. Stal Mielec 43 40-45 11 10 12

12. Cracovia Kraków 39 45-44 8 15 10

13. Radomiak Radom 38 40-55 10 8 15

14. Puszcza Niepołomice 37 38-49 8 13 12

15. Warta Poznań 37 33-40 9 10 14

16. Korona Kielce 35 38-43 7 14 12

17. Ruch Chorzów 29 38-55 5 14 14

18. ŁKS Łódź 21 31-73 5 6 22