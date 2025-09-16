Piłka nożna. Pogoń bez Kolendowicza

Robert Kolendowicz przestał pełnić obowiązki pierwszego trenera Pogoni Szczecin. Kontrakt ze szkoleniowcem został we wtorek rozwiązany przez klub.

- Kilka minut temu poinformowałem Roberta, że nie jest już trenerem Pogoni Szczecin. W imieniu klubu pragnę podziękować mu za jego wysiłki i życzyć wszystkiego najlepszego w przyszłych przedsięwzięciach. Jako właścicieli, naszym obowiązkiem jest zapewnienie trenerowi najlepszych możliwych narzędzi, zawodników, zasobów, infrastruktury i wsparcia, aby osiągnąć sukces. Dzięki odpowiedniej strategii, te narzędzia mogą przynieść rezultaty, na które zasługuje nasza drużyna, nasi kibice i miasto. Wykazaliśmy się ogromną cierpliwością i daliśmy mu wystarczająco dużo czasu i wsparcia, aby mógł odnieść sukces, ale niestety nasze obecne wyniki i pozycja nie odzwierciedlają talentu w tej drużynie ani ambitnej wizji, jaką mamy dla tego klubu. Nasze ambicje pozostają niezmienne: chcemy budować kulturę zwycięstwa, walczyć o mistrzostwa i dać naszym kibicom drużynę, z której będą dumni - napisał w mediach społecznościowych. prezes Pogoni Alex Haditaghi

Kolendowicz funkcję pierwszego trenera w Pogoni pełnił przez 13 miesięcy i poprowadził portowców do 23 zwycięstw w 44 spotkaniach. 44-letni szkoleniowiec poprzedni sezon zakończył na 4. miejscu PKO BP Ekstraklasy, a z Pogonią awansował także do finału Pucharu Polski. W tym sezonie w 8 meczach Pogoń zdobyła 10 punktów.

Nazwisko nowego szkoleniowca Pogoni jeszcze nie zostało ujawnione.

