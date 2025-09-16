Wtorek, 16 września 2025 r. 
Piłka nożna. Pogoń bez Kolendowicza

Piłka nożna. Pogoń bez Kolendowicza
 

Robert Kolendowicz przestał pełnić obowiązki pierwszego trenera Pogoni Szczecin. Kontrakt ze szkoleniowcem został we wtorek rozwiązany przez klub.

- Kilka minut temu poinformowałem Roberta, że nie jest już trenerem Pogoni Szczecin. W imieniu klubu pragnę podziękować mu za jego wysiłki i życzyć wszystkiego najlepszego w przyszłych przedsięwzięciach. Jako właścicieli, naszym obowiązkiem jest zapewnienie trenerowi najlepszych możliwych narzędzi, zawodników, zasobów, infrastruktury i wsparcia, aby osiągnąć sukces. Dzięki odpowiedniej strategii, te narzędzia mogą przynieść rezultaty, na które zasługuje nasza drużyna, nasi kibice i miasto. Wykazaliśmy się ogromną cierpliwością i daliśmy mu wystarczająco dużo czasu i wsparcia, aby mógł odnieść sukces, ale niestety nasze obecne wyniki i pozycja nie odzwierciedlają talentu w tej drużynie ani ambitnej wizji, jaką mamy dla tego klubu. Nasze ambicje pozostają niezmienne: chcemy budować kulturę zwycięstwa, walczyć o mistrzostwa i dać naszym kibicom drużynę, z której będą dumni - napisał w mediach społecznościowych. prezes Pogoni Alex Haditaghi

Kolendowicz funkcję pierwszego trenera w Pogoni pełnił przez 13 miesięcy i poprowadził portowców do 23 zwycięstw w 44 spotkaniach.  44-letni szkoleniowiec poprzedni sezon zakończył na 4. miejscu PKO BP Ekstraklasy, a z Pogonią awansował także do finału Pucharu Polski. W tym sezonie w 8 meczach Pogoń zdobyła 10 punktów.

Nazwisko nowego szkoleniowca Pogoni jeszcze nie zostało ujawnione.

(woj)

 

 

Komentarze

Jack USA
2025-09-16 22:43:24
Dobranoc Kalendowic. Kto natepny? Zbigniew Boniek szuka pracy…zart
Olin
2025-09-16 22:02:23
Świt Skolwin przejmuje odpady z Pogoni to i jego może przejąć;-)
Aurora
2025-09-16 21:30:31
Szmaciarzy z boiska czemu nie zwalniacie?

