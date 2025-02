Piłka nożna. Po porażce z Pogonią Widzew zwolnił trenera

Daniel Myśliwiec przestał być trenerem występującego w piłkarskiej ekstraklasie Widzewa Łódź. 39-letni szkoleniowiec stracił posadę po przegranej z Pogonią Szczecin 0:4. W piątkowym meczu z Radomiakiem Radom zespół ma poprowadzić dotychczasowy członek sztabu Patryk Czubak.

"Z dniem 24 lutego Daniel Myśliwiec został odsunięty od obowiązków trenera Widzewa Łódź" - poinformował w poniedziałek klub z Łodzi.

Widzew po powrocie na boiska po zimowej przerwie nie wygrał meczu. W czterech spotkaniach zdobył tylko jeden punkt, strzelił dwa gole i stracił dwanaście. W sobotę łodzianie przegrali na własnym stadionie z Pogonią Szczecin 0:4.

Myśliwiec trenerem Widzewa został we wrześniu 2023 roku, przejmując zespół po zwolnionym Januszu Niedźwiedziu. Poprzedni sezon prowadzony przez niego zespół zakończył na dziewiątym miejscu w tabeli oraz dotarł do ćwierćinału Pucharu Polski. Celem postawionym przed szkoleniowcem i drużyną przed trwającymi rozgrywkami było poprawienie pozycji w tabeli i zdobycie co najmniej 50 punktów. Obecnie - po 22. kolejkach ekstraklasy – łodzianie z 26 punktami zajmują 12. miejsce, z czterema punktami przewagi nad strefą spadkową. Jesienią odpadli z PP w 1/8 finału.

W sumie 39-letni trener poprowadził zespół Widzewa w 56 spotkaniach ekstraklasy i PP. Pod jego wodzą łodzianie odnieśli 22 zwycięstwa, 12 razy remisowali oraz ponieśli 22 porażki.

Klub poinformował, że funkcję pierwszego trenera w trakcie najbliższego mikrocyklu oraz piątkowym meczu z Radomiakiem Radom będzie pełnić dotychczasowy członek sztabu Patryk Czubak.

