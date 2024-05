Piłka nożna. Piłkarki Pogoni będą na podium!

UKS SMS Łódź (w białych strojach) bezbramkowo zremisował ze szczeciniankami 5 maja na Karłowicza i już nie ma szans na wyprzedzenie Pogoni. Fot. Ryszard PAKIESER

Na dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek Orlen Ekstraligi piłkarek nożnych Pogoń Szczecin zajmuje drugie miejsce na podium i wiadomo już, że z niego nie spadnie, kończąc sezon z medalem, a są szanse nawet na ten z najszlachetniejszego kruszcu.

Szczecinianki mają 3 punkty straty do liderującego GKS-u Katowice, a w poprzedniej, czyli 20. kolejce obie drużyny solidarnie wygrały na wyjazdach w identycznym stosunku. Pogoń w Koninie pokonała wielokrotnego mistrza kraju, obecnie broniącego się przed spadkiem, miejscowego Medyka 5:1, a katowiczanki w Gdańsku wygrały z tamtejszą Akademią Piłkarską Orlen także 5:1. W bezpośrednich meczach naszej drużyny z GKS-em jest remis, bo oba zespoły wygrały u siebie po 1:0, a obecnie szczecinianki mają lepszą różnicę bramek, więc do zdobycia mistrzostwa Polski wymagane jest nadrobienie trzech punktów. Jeśli podopieczne Piotra Łęczyńskiego wygrają u siebie z Pogonią Tczew i na wyjeździe z Rekordem Bielsko-Biała, GKS by utrzymać przodownictwo, będzie musiał zdobyć co najmniej 4 punkty (w Katowicach ze Śląskiem Wrocław i w Łodzi z UKS SMS-em). Gdyby założyć najbardziej optymistyczny wariant, że katowiczanki przegrają oba pojedynki, ekipie z grodu Gryfa do złotego medalu wystarczyłoby jedno zwycięstwo.

Najbardziej prawdopodobne jest jednak utrzymanie przez Pogoń drugiego miejsca i zdobycie tytułu wicemistrza kraju. Aby utrzymać przewagę nad trzecimi w tabeli Czarnymi Sosnowiec, szczeciniankom praktycznie wystarczy w dwóch meczach choćby raz zremisować, a wówczas sosnowiczanki nawet przy dwóch zwycięstwach (z AP Orlenem na własnym stadionie oraz we Wrocławiu ze Śląskiem), jedynie zrównają się punktami z naszym klubem. Bezpośrednie pojedynki w tym przypadku też są na remis (wyniki były trochę nieoczekiwane, gdyż nad Odrą i nad Brynicą gospodynie przegrywały wysoko po 0:3), a różnica bramek promuje Pogoń i Czarni musieliby nadrobić różnicę 8 goli. Gdyby jednak, założyć snajperskie popisy sosnowiczanek, nasze ekipa by mieć pewność utrzymania srebrnej lokaty, potrzebuje dwóch remisów lub jednej wygranej.

Gorsza pozycja niż trzecia szczeciniankom nie grozi, gdyż nawet zakładając dwie porażki naszych piłkarek i dwie wygrane czwartego w tabeli UKS SMS-u, łodzianki nie odrobią 7-punktowej straty. ©℗ (mij)

Pozostałe wyniki 20. kolejki: Rekord - Stomilanki 1:2, UJ Kraków - Czarni 1:2, Pogoń T. - Górnik 1:1, SMS Łódź - Śląsk 2:0.

TABELA PO 20 KOLEJKACH

1. GKS Katowice 48 48-15 15 3 2

-------

2. POGOŃ Szczecin 45 54-16 14 3 3

3. Czarni Sosnowiec 40 51-21 12 4 4

4. UKS SMS Łódź 38 43-17 11 5 4

5. AP Orlen Gdańsk 32 29-27 10 2 8

6. Śląsk Wrocław 31 39-32 9 4 7

7. Górnik Łęczna 28 30-27 8 4 8

8. Pogoń Tczew 21 26-59 6 3 11

9. Rekord Bielsko-Biała 16 22-35 4 4 12

10. UJ Kraków 15 25-41 3 6 11

---------

11. Medyk Konin 13 19-57 4 1 15

12. Stomilanki Olsztyn 13 14-53 4 1 15