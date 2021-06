Piłka nożna. Pierwszy test Polaków na Euro 2020. Dziś inauguracyjny mecz ze Słowacją

Reprezentacja Polski zainauguruje w poniedziałek piłkarskie Euro 2020. W pierwszym meczu grupowym w rosyjskim Sankt Petersburgu Biało-Czerwoni zmierzą się ze Słowacją (godz. 18). Szansę debiutu być może otrzyma Kacper Kozłowski z Pogoni.

17-latek ze szczecińskiego klubu zaliczył już trzy występy w reprezentacji Polski. Najdłuższy i najbardziej udany przed kilkoma dniami z Islandią. Kacper Kozłowski wszedł na boisko w 46. minucie i spędził na murawie całą drugą połowę. Pokazał się z dobrej strony. Miał dwie okazje do zdobycia bramki. Miał także swój udział przy drugiej bramce Polaków, bo to po jego dośrodkowaniu Świderski przyjął piłkę i doprowadził do wyrównania. W dwóch wcześniejszych występach w drużynie Paulo Sousy piłkarz Pogoni zagrał 17 minut z Andorą i 20 minut z Rosją. Jeśli w poniedziałek zadebiutuje na Euro, będzie najmłodszym piłkarzem, który kiedykolwiek wystąpił w mistrzostwach Europy. W Euro nie zagrał też dotychczas żaden piłkarz związany w czasie turnieju kontraktem z Pogonią.

Trzykrotnie na mistrzostwach Europy

Reprezentacja Polski dotychczas trzykrotnie wystąpiła na mistrzostwach Europy. W 2008 roku na turnieju w Austrii i Szwajcarii odpadła w fazie grupowej. Cztery lata później jako współorganizator mistrzostw zajęła ostatnie miejsce w grupie A. Największy sukces Polacy odnieśli na mistrzostwach Europy w 2016 roku we Francji, gdzie dotarli do ćwierćfinału, w którym przegrali z późniejszymi triumfatorami turnieju Portugalczykami dopiero w decydujących karnych.

Tegoroczne mistrzostwa różnią się od poprzednich. Turniej rozgrywany będzie w całej Europie, a uczestników gościć będzie 11 stadionów w 11 krajach. Polacy swoje mecze grupowe rozegrają w rosyjskim Petersburgu i hiszpańskiej Sevilli. Biało-Czerwoni w czasie Euro stacjonują w Sopocie. Ich bazą jest położony w Sopocie hotel Marriott Resort SPA. Kadra trenuje na Arenie Gdańsk i z gdańskiego lotniska będzie wylatywała na kolejne mecze Euro 2020.

Pierwszy rywal Polaków – Słowacja

Słowacja jest najniżej notowaną drużyną ze wszystkich w grupie E. Nasi południowi sąsiedzi w rankingu FIFA są na 36. miejscu – piętnaście pozycji za Polakami. Dla Słowacji będzie to drugi występ na Euro – w inauguracyjnym 2016 roku dotarli do 1/8 finału. W grupie Biało-Czerwoni spotkają się jeszcze z Hiszpanią (19 czerwca w Sevilli) i Szwecją (23 czerwca w Sankt Petersburgu).

W weekend rozegrano już pierwsze mecze w czterech grupach. Efektownym zwycięstwem 3:0 nad Turcją turniej rozpoczęli Włosi. Najbardziej dramatyczny był jednak pojedynek Danii z Finlandią (0:1). Pod koniec pierwszej połowy Christian Eriksen upadł na murawę. Pozostali piłkarze na boisku szybko zorientowali się, że 29-latek stracił przytomność. Pierwszej pomocy udzielił mu kapitan Danii Simon Kjaer, a potem błyskawicznie przejęli go zabezpieczający mecz ratownicy medyczni i sztab medyczny reprezentacji Danii. Po trwającej kilka minut akcji ratunkowej na płycie boiska Eriksen odzyskał przytomność i został przetransportowany do szpitala. Przerwany mecz na wniosek UEFA został dokończony. W niedzielę Duński Związek Piłkarski (DBU) przekazał najnowsze wieści w sprawie zdrowia Christiana Eriksena. Stan 29-latka jest stabilny, ale piłkarz pozostanie w najbliższych dniach w szpitalu.

