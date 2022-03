Piłka nożna. Pierwsze zwycięstwo juniorów

Piłkarze Centralnej Ligi Juniorów Starszych Pogoni Szczecin od przekonującego zwycięstwa rozpoczęli rundę wiosenną, w wyjazdowym starciu pokonując UKS SMS Łódź 3:0 (0:0); 1:0 Kacper Dudek (57), 2:0 Igor Mencnarowski (63), 3:0 Mikołaj Witkowski (89 karny).

– Wejście w mecz na pewno nie było takie, jak byśmy chcieli - powiedział trener Pogoni Piotr Łęczyński. - Rywale skrzętnie korzystali z naszych strat i z łatwością dochodzili do sytuacji bramkowych. Możemy się cieszyć, że schodziliśmy do szatni przy wyniku bezbramkowym. Myślę, że największy problem tkwił w kwestiach mentalnych. Moi podopieczni wydawali się nieco stremowani pierwszym meczem o stawkę. Po rozmowie w przerwie nabrali jednak dużo więcej luzu i spokoju, co przełożyło się na lepszą grę po przerwie. W drugiej połowie obraz wyraźnie się zmienił. Nie popełnialiśmy już tylu błędów, przez co gra zaczęła się toczyć pod nasze dyktando. Na pewno nie możemy powiedzieć, że był to spacerek. Cieszymy się jednak ze zwycięstwa i dobrej postawy zespołu w drugiej połowie. Teraz czas na analizę, wyciągnięcie wniosków i poprawienie mankamentów, by jak najlepiej przygotować się do kolejnego meczu.

(mij)