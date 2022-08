Piłka nożna. Pierwsza sobota i od razu z liderem. Pogoń chce zatrzymać Wisłę Płock

Pogoń po serii czterech niedzielnych spotkań w PKO BP Ekstraklasie po raz pierwszy od początku sezonu zaprezentuje się w sobotni wieczór. Rywalem na Stadionie Miejskim w Szczecinie będzie aktualny lider tabeli, rewelacyjna Wisła Płock.

O tym, jak groźna jest Wisła w tym sezonie przekonało się już jej czterech wcześniejszych rywali. Ekipa z Płocka zdobyła komplet punktów strzelając rywalom 14 goli. Kolejne dwie drużyny w klasyfikacji strzeleckiej PKO BP Ekstraklasy Cracovia i Stal Mielec mają zaledwie połowę tego dorobku.

Dla Wisły, która poprzedni sezon zakończyła na 6 miejscu, tegoroczne rozgrywki są niezwykle udane. Drużyna z Płocka, jako jedyna w PKO BP Ekstraklasie, ma po czterech kolejkach komplet zwycięstw. Płocczanie nie oddali punktów od początku sezonu. Nie tylko skuteczność w ataku, ale także defensywa jest od początku sezonu wizytówką Wisły. Płockiego bramkarza Bartłomieja Gradeckiego pokonali dotychczas tylko Michał Skóraś z Lecha i Chuca z Miedzi Legnica. Dwa stracone gole to najlepszy wynik w ekstraklasie, a równie dobrą defensywą mogą pochwalić się tylko Górnik Zabrze i Cracovia.

W sobotę rozpędzoną Wisłę spróbuje zatrzymać Pogoń. Jeśli portowcom uda się wygrać zrównają się z rywalem punktami. Tyle tylko, że Pogoni nigdy z płocczanami nie grało się łatwo. Portowcy wygrali 14 pojedynków z Wisłą i tyle samo przegrali. Ostatni sezon był już jednak dominacją drużyny z Płocka, która wygrała najpierw jesienny mecz u siebie, a potem wiosną w Szczecinie. Wisła byłą jedna z trzech drużyn, która zdobyła w Szczecinie komplet punktów.

Już w poprzednim meczu z Pogonią Wisłę prowadził trener Pavol Stano. Słowak znany z występów w Polsce w Polonii Bytom, Jagiellonii Białystok, Koronie Kielce, Podbeskidziu oraz Bruk-Betu, po zakończeniu kariery piłkarskiej rozpoczął pracę na ławce trenerskiej. Przed przybyciem do Płocka prowadził MSK Żylinę,a od pół roku swoje pomysły na grę realizuje z powodzeniem w Wiśle. Od momentu, kiedy zaczął pracę w Płocku (w marcu 2022 roku) ma bilans 9 zwycięstw i pięciu porażek. Wisła od momentu przejęcia drużyny przez Stano nigdy nie zremisowała. Średnia zdobycz drużyny pod wodzą Słowaka to 1,93 punktu na mecz,ale już w tym sezonie ten bilans to 3 punkty na mecz! Aktualne ligowe statystyki trenera Pogoni Jensa Gustafssona są równie okazałe - 2,25 punktu na mecz. ©℗

(woj)