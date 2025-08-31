Piłka nożna. Pewna wygrana szczecinianek

Reprezentantka Łotwy prezentuje granatowo-bordowe barwy. Fot. Pogoń Szczecin kobiety/Facebook

Szczecinianki rozstrzygnęły mecz praktycznie już na samym początku, gdy w przeciągu dwóch minut strzeliły 2 bramki i z 10 punktami są wiceliderkami. Po kontaktowym golu (z rzutu karnego po nieudanej pułapce ofsajdowej i faulu Szymaszek w sytuacji sam na sam), Pogoń szybko dołożyła trzecie trafienie, a wynik mógł być wyższy, bo w końcówce nasza drużyna miała trzy tzw. setki, lecz świetnie broniła miejscowa golkiperka.

Ekstraliga piłkarek nożnych: STOMILANKI Olsztyn - POGOŃ Szczecin 1:3 (0:2); 0:1 Zofia Giętkowska (21), 0:2 Choi Da-kyung (23), 1:2 Abigail Roy (57 karny), 1:3 Alicja Sokołowska (67 samobójcza).

POGOŃ: Natalia Radkiewicz - Alicja Dyguś, Julia Brzozowska, Weronika Szymaszek, Zuzanna Radochońska (67 Julia Dębowska - Zofia Giętkowska (87 Wiktoria Zgrzeba), Alexis Legowski, Suzuka Yosue, Lena Świrska (31 Anastasija Poluhovica), Choi Da-kyung (67 Karolina Łaniewska - Kornelia Okoniewska (87 Blanka Zając)

W granatowo-bordowych barwach udanie zadebiutowała 20-letnia reprezentantka Łotwy Anastasija Poluhovica, która została wypożyczona na rok z czeskiej Sparty Praga, a w Olsztynie miała szansę na gola. Poluhovica grała w Rigas Futbol Skole i w SFK Riga, a na łotewskich boiskach rozegrała blisko 70 spotkań, w których zdobyła 44 bramki. Na początku 2025 roku przeniosła się do Pragi, podpisując wieloletni kontrakt. W kadrze seniorskiej Łotwy rozegrała 27 spotkań i strzeliła 6 goli. (mij)