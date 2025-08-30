Piłka nożna. Reprezentantka Łotwy w kobiecej Pogoni

Reprezentantka Łotwy prezentuje granatowo-bordowe barwy. Fot. Pogoń Szczecin kobiety/Facebook

Potwierdziła się nasza informacja zamieszczona w piątkowym „Kurierze Szczecińskim”, że występująca w Ekstralidze piłkarek nożnych Pogoń Szczecin jest o krok od kolejnego transferu, a najnowszym wzmocnieniem naszego zespołu okazała się 20-letnia reprezentantka Łotwy Anastasija Poluhovica, która przenosi się do grodu Gryfa na zasadzie rocznego wypożyczenia z czeskiej Sparty Praga, z którą granatowo-bordowe niedawno rozgrywały sparing.

Poluhovica grała w Rigas Futbol Skole i w SFK Riga, a na łotewskich boiskach rozegrała blisko 70 spotkań, w których zdobyła 44 bramki. Na początku 2025 roku przeniosła się do czeskiej Sparty Praga, podpisując wieloletni kontrakt. W kadrze seniorskiej Łotwy rozegrała 27 spotkań i strzeliła 6 goli.

(mij)