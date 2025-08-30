Sobota, 30 sierpnia 2025 r. 
REKLAMA 17 szczecin
REKLAMA

Piłka nożna. Reprezentantka Łotwy w kobiecej Pogoni

Data publikacji: 30 sierpnia 2025 r. 19:41
Ostatnia aktualizacja: 30 sierpnia 2025 r. 19:47
Piłka nożna. Reprezentantka Łotwy w kobiecej Pogoni
Reprezentantka Łotwy prezentuje granatowo-bordowe barwy. Fot. Pogoń Szczecin kobiety/Facebook  

Potwierdziła się nasza informacja zamieszczona w piątkowym „Kurierze Szczecińskim”, że występująca w Ekstralidze piłkarek nożnych Pogoń Szczecin jest o krok od kolejnego transferu, a najnowszym wzmocnieniem naszego zespołu okazała się 20-letnia reprezentantka Łotwy Anastasija Poluhovica, która przenosi się do grodu Gryfa na zasadzie rocznego wypożyczenia z czeskiej Sparty Praga, z którą granatowo-bordowe niedawno rozgrywały sparing.

Poluhovica grała w Rigas Futbol Skole i w SFK Riga, a na łotewskich boiskach rozegrała blisko 70 spotkań, w których zdobyła 44 bramki. Na początku 2025 roku przeniosła się do czeskiej Sparty Praga, podpisując wieloletni kontrakt. W kadrze seniorskiej Łotwy rozegrała 27 spotkań i strzeliła 6 goli.

(mij)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA

Pogoda

17 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję