Piłka nożna. Nowy stadion dla Świtu i problem z oświetleniem...

Pożegnalne mecze Świtu w III lidze toczyły się już praktycznie na placu budowy... Fot. Ryszard PAKIESER

Piłkarze szczecińskiego Świtu Skolwin w świetnym stylu awansowali do II ligi, ale żeby w niej wystąpić, muszą mieć lepszy obiekt niż ten, na którym występowali na trzecim froncie, bo jest to wymóg Komisji Licencyjnej Polskiego Związku Piłki Nożnej.



Na szczęście ruszyły już prace na obiekcie przy ul. Stołczyńskiej nad budową trybuny, co jest głównym licencyjnym wymogiem. Tworzeniem konstrukcji zajmuje się firma Emer Pomorze z Golczewa. To ten sam podmiot, który właśnie kończy prace nad postumentem pod trybunę, które rozpoczęły się już pod koniec poprzedniego sezonu piłkarskiego. To największy i najważniejszy element pierwszego etapu przebudowy stadionu, który w najbliższym sezonie ma być areną II-ligowych rozgrywek piłkarskich.

Firma z Golczewa złożyła najkorzystniejszą ofertę na budowę tymczasowej trybuny dla 909 widzów (250 miejsc ma być zadaszonych). Wykonawca będzie miał 90 dni na postawienie konstrukcji, ale deklaruje, że zrobi to dużo szybciej. Wartość samej trybuny to 740 tysięcy zł. Przygotowanie postumentu pod konstrukcję to z kolei koszt blisko 880 tysięcy zł, co łącznie daje ponad 1,6 mln zł.

Wcześniej przy Stołczyńskiej powstało tzw. stanowisko dowodzenia, czyli wyodrębnione miejsce pracy dla służb kierujących zabezpieczeniem meczu. Zamontowano także tzw kołowrotki dla kibiców wchodzących na mecze. Na końcowym etapie budowy są kontenerowe szatnie dla obu drużyn i sędziów. Na stadionie staną również nowe wiaty i fotele dla sztabów trenerskich i zawodników rezerwowych obu drużyn. Cały obiekt zostanie ogrodzony i będzie monitorowany.

Łącznie w tym roku Miejskie Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie przeznaczy ok. 3,2 mln zł na dostosowanie obiektu przy ul. Stołczyńskiej do wymogów rozgrywek na szczeblu II ligi.

Niezależnie od modernizacji pod kątem uzyskania II-ligowej licencji, trwają prace projektowe dotyczące docelowej przebudowy obiektu sportowego na Skolwinie, gdzie ma powstać nowoczesny kameralny stadion. Zadaniem tym zajmuje się spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Pierwszy mecz w Szczecinie, w niedzielę 21 lipca z KKS-em 1925 Kalisz, Świt chciałby rozegrać na Skolwinie, ale spotkanie ma być transmitowane w telewizji i rozpocząć się o godz. 19.35, a przy Stołczyńskiej nie ma sztucznego oświetlenia... (oprac. mij)