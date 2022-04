Piłka nożna. Nowy kontrakt Mateusza Łęgowskiego

Piłkarz drugiej Linii Mateusz Łęgowski podpisał nową umowę z Pogonią Szczecin, a kontrakt wiąże młodzieżowego reprezentanta Polski z klubem z Twardowskiego do końca czerwca 2025 roku.

19-latek pochodzi z Brodnicy i przygodę z piłką zaczynał w miejscowym Golu. W 2016 roku trafił do Akademii Pogoni Szczecin. Od tego czasu, z przerwą na półroczne wypożyczenie do juniorskich drużyn hiszpańskiej Valencii CF, reprezentuje granatowo-bordowe barwy. W tym czasie przyczynił się m.in. do zdobycia Mistrzostwa Polski juniorów. Wystąpił też w rozgrywkach młodzieżowej Ligi Mistrzów UEFA Youth.

Od zeszłego sezonu pomocnik znajduje się w kadrze I zespołu Pogoni Szczecin. W trwającym obecnie sezonie doczekał się debiutu w PKO BP Ekstraklasie. Dotąd zanotował 15 spotkań (519 minut), w których zdobył jednego gola.

- Mateusz jest jednym z tych piłkarzy, którzy mogą stanowić wzór, jeśli chodzi o pracę nad sobą i własnym rozwojem – mówi dyrektor pionu sportowego Dariusz Adamczuk. – Z jednej strony jest pokorny, a z drugiej wciąż podnosi sobie poprzeczkę.

Dodajmy, że jego brat bliźniak, Łukasz Łęgowski, jest bramkarzem i także gra w Pogoni. (mij)