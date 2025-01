Piłka nożna. Napastnik Kotwicy przychodzi do Radomiaka

Jonathan Junior, który rozwiązał kontakt z Kotwicą Kołobrzeg, związał się z ekstraklasowym Radomiakiem. To już szósty piłkarz pozyskany przez radomski klub w tym oknie transferowym.

Umowa z 25-letnim brazylijskim napastnikiem obowiązywać będzie do 30 czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia o rok.

Jonathan Junior jest wychowankiem Internacionalu Porto Alegre. Potem grał jeszcze w kilku brazylijskich klubach. Latem 2023 roku trafił do drugoligowej wówczas Kotowicy i wydatnie pomógł zespołowi w awansie, zdobywając 23 bramki i tytuł króla strzelców. W bieżących rozgrywkach 1. ligi strzelił pięć goli.

Brazylijczyk - z powodu problemów finansowych Kotwicy, która ma zwieszoną licencję – rozwiązał kontrakt z kołobrzeskim klubem.

Wcześniej Radomiak pozyskał pięciu piłkarzy: brazylijskiego napastnika Pedro Perottiego z Associacao Chapecoense de Futebol, litewskiego pomocnika Pauliusa Golubickasa z Żalgirisu Wilno, kameruńskiego stopera Steve'a Kingue z FC Hegelmann Kowno, portugalskiego pomocnika Rafaela Barbo z SC Farense, a z Legii wypożyczył szwajcarskiego stopera Marco Brucha.

Z radomskiego zespołu odeszło do tej pory pięciu piłkarzy. Leonardo Rocha został sprzedany do Rakowa Częstochowa, Joao Peglow do DC United, z Vagnerem Diasem, Luizao i Raphaelem Rossim rozwiązano kontrakt. Z klubem rozstał się także portugalski trener Bruno Baltazar, którego zastąpił jego rodak Joao Henriques.

Radomiak zajmuje 12. miejsce w ekstraklasie z dorobkiem 20 punktów. W pierwszym ligowym meczu zmierzy się 2 lutego w Białymstoku z broniącą tytułu Jagiellonią.

