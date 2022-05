Piłka nożna. Mocna końcówka A-klasowego Chemika

W miniony weekend rozegrano 24. kolejkę piłkarskiej A Klasy, zaś w Grupie 3 odbyło się 7 spotkań, w których strzelono 33 bramki i mieliśmy dwa pojedynki pomiędzy zespołami z górnej części tabeli.

Rezerwy Chemika Police wysoko pokonały Kastę Majowe 4:0, choć do 70. minuty utrzymywał się wynik remisowy. Jedną z bramek dla gospodarzy zdobył Dawid Drumlak - syn Pawła, byłego piłkarza Pogoni Szczecin. KP Przecław pokonał na wyjeździe Vielgovię Vielgovo 2:1. W pierwszej połowie gospodarze nie wykorzystali rzutu karnego, a w 93. minucie świetną interwencją popisał się bramkarz gości Fabian Olczyk. Kolejne zwycięstwo odniósł zespół Zrywu Kołbaskowo, który pokonał w Niedźwiedziu Znicz 4:1. Dwie bramki dla gości zdobył Bartosz Litwiński, a honorowe trafienie dla gospodarzy uzyskał Rafał Komar. Hanza Goleniów przegrała u siebie z Wołczkowem Bezrzecze 2:5. Po 19. minutach było już 2:0 dla zespołu gości, a w 37. minucie czerwoną kartkę otrzymał trener ekstraligowej Olimpii Szczecin Tomasz Bielecki. Nie przeszkodziło to jednak zespołowi z Bezrzecza w odniesieniu przekonywującego zwycięstwa. Leśnik Kliniska Wielkie tylko zremisował u siebie z Tanowią Tanowo 3:3, choć do przerwy prowadził 3:0. Z innych spotkań Aquila Szczecin pokonała Promień Mosty 3:0, a Czarni Szczecin wygrali z Wichrem Reptowo 4:1.

(PR)