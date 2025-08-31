Niedziela, 31 sierpnia 2025 r. 
Piłka nożna. Mirand Szczecin z kolejną wygraną w IV lidze [GALERIA]

Data publikacji: 30 sierpnia 2025 r. 23:02
Piłka nożna. Mirand Szczecin z kolejną wygraną w IV lidze
Rezerwy Świtu (w czerwonych strojach) długo czekały na zwycięską bramkę. Fot. Stanisław ZYBLEWSKI  

W piłkarskiej Keeza IV lidze rozegrano 4. kolejkę spotkań, po której komplet zwycięstw ma Mirand Szczecin, który po trudnym spotkaniu wygrał na wyjeździe z Orłem Wałcz 3:0, a bramki w drugiej połowie zdobyli: Kacper Tokarewicz, Szymon Emche i Damian Gałosz. 

- Był to ciężki mecz, gdyż przeciwnik ustawił się w obronie niskiej i szukał wyjścia z kontrataku - powiedział po spotkaniu Krzysztof Sobieszczuk, trener Miranda Szczecin. - W pierwszej połowie Orzeł miał lepsze sytuacje od nas, natomiast w drugiej zrealizowaliśmy nasz plan i pewnie wygraliśmy. Tym planem było wpuszczenie przeciwnika na swoją połowę i gra z kontrataku. Szybko zdobyliśmy pierwszą bramkę, po czym rywal bardziej się otworzył. Na boisku zrobiło się więcej miejsca, które wykorzystaliśmy.

Wzmocnione zawodnikami z II ligi rezerwy Świtu Szczecin skromnie pokonały u siebie AP Gavię Choszczno 1:0, a zwycięską bramkę w doliczonym czasie gry zdobył Aleksander Michałeczko. W 88. minucie Gavia zdobyła gola, lecz z pozycji spalonej.

- W pierwszej połowie mieliśmy piętnaście sytuacji i żadnej nie zamieniliśmy na bramkę, a Gavia grała mądrze z kontrataku - powiedział po wygranym pojedynku Tomasz Brzozowski, szkoleniowiec Świtu. - W drugiej połowie scenariusz był podobny i z każdą niewykorzystaną okazją traciliśmy pewność siebie, a goście grali bardzo ambitnie. W ostatniej akcji zdobyliśmy zwycięską bramkę. Przez większość czasu mecz nam się nie układał i to zwycięstwo na pewno nas wzmocni.

Chemik Police przegrał na wyjeździe z Białymi Sądów 2:5. Dla policzan bramki zdobyli: Alan Kurek i Karol Zarembski. Dla gospodarzy w pierwszej połowie trafiali: Maksym Krutin (3) i Grzegorz Magnuski (2). 

Sparta Gryfice przegrała u siebie z Mechanikiem Bobolice 1:2, a zwycięstwo zapewnili gościom: Michał Barański i Patryk Kozioł.

Gwardia Koszalin pokonała u siebie Inę Ińsko 6:2, a bramki strzelali: Robert Smutek (3), Leon Świąder (2) i Wiktor Kuzemczak. Dla Iny dwukrotnie trafił Damian Żaba.

Ina Goleniów bezbramkowo zremisowała u siebie z Astrą Ustronie Morskie, a pauzowała Darłovia Darłowo. ©℗ (PR)

