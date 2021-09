Piłka nożna. Memoriał Mariusza Kądziołki

W niedzielę o godz. 13 na stadionie przy ul. Biskupa Bandurskiego odbędzie się Memoriał ŚP Mariusza Kądziołki, w ramach którego rozegrany zostanie mecz piłkarski pomiędzy drużyną Pogoni Szczecin rocznika 1974 oraz Oldbojami Pogoni.

Zmarły w lipcu Mariusz Kądziołka, to były wiceprezydent Szczecina, który bardzo mocno związany był ze sportem, a szczególnie z piłką nożną. Trenował w Pogoni Szczecin oraz w klasie sportowej Szkoły Podstawowej nr 51, a jego trenerem był Kazimierz Biela. Wielu piłkarzy z tego rocznika trafiło do pierwszej drużyny Pogoni, zaś uczniowie w szkolnej rywalizacji zbierali moc medali i to w różnych dyscyplinach sportu. Później Mariusz Kądziołka był sędzią piłkarskim oraz wspierał sport w OHP. Sympatyzował też ze Stalą Szczecin, w której grał jego syn. Lobbował za powstaniem nowego kompleksu piłkarskiego przy ul. Kresowej, który właśnie ostatnio został oddany do użytku.

