Piłka nożna. Memoriał Gadochy z F-35! [GALERIA]

Starosta Mirosław Majka na poligonie w Łasku. Fot. archiwum

Na boiskach Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie przy ul. Szczecińskiej, pod patronatem medialnym „Kuriera Szczecińskiego”, odbył się 24. Memoriał Stefana „Gadochy” Moskalewicza, a popołudniowe finały rozegrano na kameralnym stadionie firmy Pamet przy ul. Juliana Tuwima, której prezesem jest wielki sympatyk futbolu Adam Paprocki. A sportowe rozstrzygnięcia były sensacyjne...

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Zaskakujące podium

Na podium zabrakło miejsca dla zespołów uważanych za faworytów, czyli Pogoni Szczecin (w atrakcyjnym składzie: Marek Ufnal, Bartosz Ława, Dariusz Dźwigała, Rafał Murawski, Marek Niewiada, Rafał Andruszko, Damian Staniszewski, Wojciech Lisowski, Tomasz Podobas, Robert Sikorski), Portowców Stars i Przyjaciół Gadochy, a zwyciężył Wielkopolska Team (Michał Wróblewicz, Jakub Pietrzak, Błażej Telichowski, Rafał Saniuk, Daniel Bednarowicz, Jacek Mikołajczak, Dariusz Stachowiak, Marcin Połeć, Dawid Topolski) przed Elbudem Team (Paweł Janowicz, Mariusz Odorski, Jarosław Sajewicz, Krzysztof Czapiewski, Serhij Hnatowskij, Damian Jankowiak, Marcin Padoł, Marcin Szewczyk, Piotr Florek) i Rekordem Pomorze, zaś kolejne miejsca zajęli: Portowcy Stars, Pogoń Szczecin, Zagłębie Sosnowiec, Westovia Tarnów, Pamet Świdwin, Przyjaciele Gadochy i GKS Bełchatów. Królem Strzelców Memoriału został zdobywca 8 goli Grzegorz Gunia (Rekord Pomorze); najlepszym zawodnikiem wybrano Błażeja Telichowskiego (Wielkopolska Team); najlepszym bramkarzem - Pawła Janowicza, najsympatyczniejszym uczestnikiem - Jarosława Sajewicza (obaj Elbud Team), a najefektowniejszą interwencją w bramce popisał się Zbigniew Długosz (Przyjaciele Gadochy), który jeszcze niedawno walczył z zapaleniem płuc...



Przyjaciela Gadochy daleko...

Memoriał poświęcony był zmarłemu przed ćwierć wiekiem ŚP Stefanowi „Gadosze" Moskalewiczowi, który był działaczem i pasjonatem sportu, ojcem byłego piłkarza m.in. Pogoni Szczecin, Wisły Kraków i Zagłębia Lubin - Olgierda Moskalewicza. A drużyna Bohatera, czyli Przyjaciele Gadochy pod wodzą popularnego Ola (jego syn Jakub w tym roku nie został dopuszczony do gry, bo był wymóg gry oldbojów powyżej 35. roku życia, choć w poprzednich edycjach występowali nastoletni synowie byłych znanych zawodników) zajęła doopiero przedostatnie miejsce, choć miała znakomitych zawodników (Zbigniew Długosz, Borys Pesković, Paweł Drumlak, Sławomir Gomółka, Tomasz Grochowski, Michał Marczak, Maciej Stolarczyk, Wojciech Polakowski, Jarosław Chwastek, Marek Żuk, Marcin Storek, Daniel Dubicki i Denis). W pozostałych zespołach też było sporo znanych postaci, jak choćby były prezes kobiecej Pogoni Szczecin Artur Dmowski, czy Edward Cecot, Tomasz Wydmuszek, Wojciech Kinczel, Robert Sylwesiuk, Leszek Muskała, Marcin Łapiński i wielu innych.

Grały też dziewczynki

Zmagania toczyły się najpierw systemem każdy z każdym, a później przyszedł czas na finały, pierwszy z drugim, trzeci z czwartym, itd. Równolegle toczył się też turniej dziecięcy, w którym jednak nie wyłaniano zwycięzców, bo liczył się sam udział, ale nie wszystkim najmłodszym takie rozwiązanie się podobało i my to też rozumiemy... W turnieju trampkarzy udział wzięli: Olimpia Brzeźno (dziewczynki), Football Akademia Szczecin, Pogoń Szczecin Football Schools, GLKS Pomorzanin Sławoborze, Radowia Radowo Małe, Wicher Rąbino i dwie drużyny Technika Świdwin. Ponadto odbył się pokazowy mecz, w którym z gwiazdami Memoriału zmierzyli się wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rzepczynie, prowadzonego przez zgromadzenie Salezjanów.

Brązowi medaliści w gościnie

W gronie zaproszonych gości byli m.in. brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Montrealu Janusz Brzozowski (były piłkarz ręczny szczecińskiej Pogoni) i brązowy medalista piłkarskich mistrzostw świata w Hiszpanii Marek Dziuba, który obecnie prowadzi reprezentację piłkarskich oldbojów.

- Z uwagi na trwający obecnie piłkarski mundial, wielu byłych reprezentantów nie mogło teraz przyjechać do Świdwina, bo pełnią w różnych mediach role komentatorów i ekspertów ale obiecuję, że za rok przejedziemy na jubileuszowy Memoriał w pełnym składzie i zagramy w turnieju - obiecał M. Dziuba.

F-35 w Świdwinie

Wśród oficjalnych gości widzieliśmy też starostę powiatu Mirosława Majkę, który dzień wcześniej był na poligonie w Łasku na uroczystości oficjalnego przyjęcia myśliwców F-35 do Sił Zbrojnych RP.

- Nowe myśliwce to całkiem inna jakość w naszym lotnictwie, choć na pierwszy rzut oka sprawiają nieco toporne wrażenia, a mogliśmy do nich podejść na kilka metrów - opowiedział „Kurierowi Szczecińskiemu" M. Majka. - F-35 dokonały przelotu przez Polskę od Trójmiasta przez Warszawę, z pętlą nad Łodzią, do Krakowa, by wylądować w Łasku, gdzie odbył się symboliczny chrzest nowych maszyn, a matkami chrzestnymi były żona pilota majora Macieja „Slaba" Krakowiana, który zginął przed niespełna rokiem w katastrofie lotniczej w Radomiu oraz żona wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dodam, że już niedługo właśnie w Świdwinie stacjonować będzie 16 nowych myśliwców F-35 i ponadto będą też u nas nowe samoloty koreańskie, a na naszym lotnisku trwają już intensywne przygotowania.

Coś dla ducha...

Uczestników turnieju witał też ksiądz kanonik Ryszard Kizielewicz, proboszcz, świdwińskiej parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w której już niedługo dojdzie do koronacji słynnej maryjnej ikony, a w oczekiwaniu na to wydarzenie od piątku odprawiana będzie 9-dniowa nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w najbliższą niedzielę rozpoczną się 4-dniowe Maryjne rekolekcje.

- Spotkaliśmy się tu by uczcić doskonale nam wszystkim znanego Stefana Moskalewicza - powiedział po wspólnej modlitwie na stadionie ks. R. Kizielewicz - a tak sobie też czasem myślę, że Bóg ma też w swej naturze coś ze sportowca, bo podarował ludziom tak piękne dary jak właśnie sport i piłka nożna!

Iluzja i podziękowania

W komitecie powitalnym widzieliśmy też wiceburmistrza Roberta Chaińskiego oraz przewodniczącego rady powiatu Jerzego Anielskiego. Turniej sprawnie zaś prowadzili i komentowali Marcin Tylutki z Rafałem Polakiem. Impreza miał jak co roku charakter charytatywny i przeprowadzano licytację sportowych pamiątek, a na okolicznościowej kolacji wystąpił słynny Mario Bischin. W przygotowaniach do imprezy pomagał pochodzący ze Świdwina iluzjonista Magic Lucas, który obecnie mieszka w Wielkopolsce, ale co roku przyjeżdża w rodzinne strony.

Przed turniejem prognozowano deszczową sobotę i zastanawiano się nawet nad przeniesieniem zawodów do hali ale pogoda dopisała i jedynie w fazie finałowej mieliśmy 15-minutowe oberwanie chmury.

- Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyjechali zagrać i kibicować w turnieju poświęconym mojemu Tacie, zaś szczególnie tym, którzy sponsorowali wydarzenie i wspierali w sprawach organizacyjnych, a są to moi przyjaciela: Grzegorz Wójcik, Jacek Cuch, Adam Paprocki, Łukasz Szachnowicz, Marcin Błażowski i brat Czarek - powiedział po zakończeniu imprezy O. Moskalewicz. - Już teraz zapraszam wszystkich na jubileuszowy, 25. Memoriał, który zamierzamy zorganizować 19 czerwca 2027 roku.

Współorganizatorzy, partnerzy i nagrody

Dodajmy, że organizację imprezy tradycyjnie wspierało liczne grono współorganizatorów (Urząd Miasta Szczecin, Urząd Miasta Świdwin, Starostwo Powiatowe w Świdwinie, Urząd Miasta Łobez, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdwinie i grono przyjaciół Stefana Moskalewicza) oraz partnerów (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Gminy Trąbki Wielkie, Energopol Szczecin SA, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Polskie Terminale S.A. właściciel portalu Polska Morska, Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o., SEC Sp. z o.o., Enerpol Group sp. z o.o, Vulcan Training & Consultancy, Hotel Vulcan Szczecin, „Signum Yacht Service” – wykończenie i wyposażenie pomieszczeń okrętowych, „Grantom” Zakład Kamieniarski Tomasz Owczarek, PPH SAS – owoce morza, Bokaro – salony łazienek, Hurtownia „King” Krzysztofa Króla, Zakład Ogólnobudowlany Kaszyca Sławomir, LOTTO, monitorowanie24.pl – systemy monitoringu pojazdów, Sławland – Gomółka Sławomir, EUROTAB Sp. z o.o., Harley Davidson Szczecin, Hurtownia Firan – Wisan Il, Babolat – sprzęt do tenisa ziemnego, Agencja Reklamowa Arte – Dariusz Rosik, Pamet – Świdwin, Intech Świdwin, Przeglądy Rejestracyjne -Andrzej Lis, RynkiewiczAndrzej, Rafał Bukowski, Oponiarnia Szczecin Niklowa 4, Unibaltic Sp. z o.o., FOSFAN S.A., Bubule, Piekarnia – P.H. „GAMA” s.c. B. Jeż, O. Jeż z Reska, Delikatesy MAgnum,MN Sport, ZAPOL Sobczyk Sp.j., „Hotelik”- Świdwin, Ra-Dent stomatologia-protetyka, KOŁBUD – Piotr Kołacki, STALBEST – Iwona Adamska, Hotel „Stary Młyn” – Świdwin, ProBud – Firma Projektowo-budowlana – Tomasz Graf, ELNAFT Sp. z o.o, KPPD Szczecinek S.A. – ZPD Świdwin, ZPD Drawsko, GLOBAL ACHIEVE – zaopatrzenie statków – Adrian Suława, EPEE POLSKA sp. z o.o., VARTA Consumer Batteries Poland sp. z o.o., Piekarnia i Cukiernia Asprod, Barline.eu, ZINA, Bravo Sp. z. o.o. (myjnia Centrum GALAXY), Goldenstein: Doradztwo prawne, doradztwo podatkowe & księgowość, Toni Pepperoni, ArtBud, Sedina Gift, malowanie24h.pl, Pronal Sp. z o.o. sp.k., EDOSTALK Sp. z o.o., Pawlikiewicz i synowie, PPH SAS Producent krewetek i owoców morza, H+S Gruppe Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Budowlanych ELJOT, Auhak rusztowania, Edostalk Sp. z o.o, SB Soft,vare Sp. z o.o., P.H.U.P. Marine-Service, ECOPOL Sp. z.o.o., Eko-Marmax Marcin Markiewicz, WestMar Hydraulics Kantor Wieczorek sp.k., Silo-Trans Robert Sergiejew, Usługi Transportowe i Ogólnobudowlane Płażalski Zdzisław, žwirownia Brojce, Imperiall Resort & MediSpa Sianożęty, Firma Siemaszko, Marine Energy Sp. z o.o., BM Okucia, Cargo Shipping Sp. z o.o., PHU Gazmix Kinga Binkiewicz, Rekord Pomorze Sp. z o.o. – systemy Informatyczne – oprogramowanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych i urzędów, POLBEST- okna i drzwi PCV, Mario Mobil FUH, INS SERVICE Sp. z o.o., Salon Lexus Szczecin, Drobimex, PH Terminex, Piotr Dalke – usługi specjalistyczne, Partner Stocznia Sp. z o.o., Asecco Mieszkania i domy, 4 X 4 Serwis Sławomir Wasiak, P.P.H.U „POLBEST”, AiB Stahlbau, Elbud Szczecin Sp z o.o., Net marine group sp. z o.o., citybox24.pl – magazyny samoobsługowe, AMW SINEVlASp. z o.o., SSM Poland Sp. z o.o., GRUPA iEXPERT, INS Services Sp. z o.o., Kudra i Spółka Sp. z o.o., Steel-Form Paweł Szukiewicz, PHU Global Patryk Król Gdańsk), Kaleo Sp. z o. o. i Uzdrowisko Kołobrzeg SA). Ponadto atrakcyjne nagrody ufundowali: Miasto i Gmina Świdwin, Miasto i Gmina Łobez oraz firmy: Babolat Ireneusz Maciocha, Epee zabawki Sylwia Olbińska, VARTA Consumer Batteries Poland sp. z o.o., a także osoby prywatne: znany działacz piłkarski i były szef Pogoni Szczecin Andrzej Rynkiewicz, Marcin Błażowski oraz Artur Chudycki, który nagrodził najbardziej spektakularną bramkarską paradę.

(mij)

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