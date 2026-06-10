Piłka nożna. 24. Memoriał Stefana „Gadochy” Moskalewicza

Finaliści ubiegłorocznego turnieju. Fot. Kinga WOZDEREWICZ

W sobotę o godz. 10 w Świdwinie, na boiskach TMR przy ul. Szczecińskiej, pod patronatem medialnym „Kuriera Szczecińskiego”, rozpocznie się piłkarski 24. Memoriał Stefana „Gadochy” Moskalewicza.

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W imprezie, w której nie zabraknie charytatywnych akcentów i turnieju dziecięcego, wystąpi 10 zespołów, w tym m.in.: Pogoń Szczecin, Przyjaciele Gadochy, GKS Bełchatów, Zagłębie Sosnowiec, Elbud Szczecin i Pamet Świdwin, a udział potwierdziło już wielu znanych graczy, jak przykładowo: Maciej Murawski, Edward Cecot, Bartosz Ława, Adam Frączczak czy Jacek Berensztajn. Popołudniowe sobotnie finały rozgrywane będą na kameralnym stadionie firmy Pamet przy ul. Juliana Tuwima, której prezesem jest wielki sympatyk futbolu Adam Paprocki.

Przypomnijmy, że zmarły przed ćwierćwiekiem bohater memoriału ŚP Stefan Moskalewicz był działaczem i pasjonatem sportu, ojcem byłego piłkarza m.in. Pogoni Szczecin, Wisły Kraków i Zagłębia Lubin – Olgierda Moskalewicza. (mij)

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