Piłka nożna. Maciej Sayed trenerem Błękitnych

Piłkarze Błękitnych Stargard po spadku z II ligi i krótkich urlopach przygotowania do nowego III-ligowego sezonu rozpoczną w czwartek 8 lipca pod wodzą nowego szkoleniowca 36-letniego Macieja Sayeda.

Trener Maciej Sayed ma 11-letnie doświadczenie w pracy trenerskiej z grupami młodzieżowymi. Posiada licencję trenerską UEFA A. Od dwóch lat jest mieszkańcem Stargardu, pracował w Akademii Piłkarskiej Błękitni Stargard jako trener juniorów młodszych oraz koordynator w grupach młodzieżowych U14 - U19. W rundzie wiosennej minionego sezonu był również drugim asystentem w II-ligowej drużynie Błękitnych prowadzonej przez trenera Adama Topolskiego oraz Jarosława Piskorza.

Swoje doświadczenie trenerskie zdobywał także w Policach. W tamtejszym Chemiku pracował przez ponad 5 lat osiągając w 2018 roku z juniorami młodszymi Chemika baraż o awans do Centralnej Ligi Juniorów. Jeszcze wcześniej, na początku swojej kariery szkoleniowej, był trenerem w klubach z województwa wielkopolskiego.

- Zależało nam, aby trenerem Błękitnych został człowiek ze Stargardu, który zna naszych zawodników, jest dyspozycyjny czasowo i będzie w stanie poświęcić się całkowicie pracy trenerskiej i drużynie - powiedział prezes Błękitnych Robert Gajda. - W kadrze Błękitnych zostaje na nowy sezon bardzo silny szkielet zawodników z poprzedniego sezonu, którzy mają ważne kontrakty. W sumie to ośmiu bardzo doświadczonych na boiskach I i II ligi piłkarzy, którzy w połączeniu z młodymi wychowankami Błękitnych mogą stworzyć bardzo ciekawą i groźną drużynę. Przewidujemy również 3-4 transfery o których zdecyduje sztab szkoleniowy. Za trenerem Maćkiem Sayedem przemawiało przede wszystkim to, że jest bardzo dobrym fachowcem, mocno zaangażowanym w swoją pracę i że z pracą trenera wiąże swoją przyszłość. Liczymy, że wykorzysta szansę jaką otrzymał. Będzie łączył i nie będzie się bał stawiać na wychowanków i zawodników z regionu. Trener dostał również wolną rękę w doborze sztabu szkoleniowego. Już dziś wiemy, że w sztabie pozostanie trener bramkarzy Sławomir Szczeciński, kierownik Marcin Sawczak oraz fizjoterapeuta, trener przygotowania fizycznego Filip Dylik. Nie jest jeszcze znane nazwisko drugiego trenera, którego dobierze sobie nowy trener.

Błękitni w nadchodzącym sezonie mają walczyć o jak najwyższe miejsce, być może nawet o powrót do II ligi, co jest celem strategicznym do osiągnięcia najpóźniej za trzy sezony. ©℗ (mij)