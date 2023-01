Piłka nożna. Łukasz Kosakiewicz w Kotwicy

32-letni obrońca Łukasz Kosakiewicz został nowym zawodnikiem lidera piłkarskiej II ligi Kotwicy Kołobrzeg, z którą związał się półtorarocznym kontraktem. Jesienią Łukasz Kosakiewicz w barwach Sandecji Nowy Sącz zanotował 16 występów w I lidze oraz 2 mecze w Pucharze Polski.

Urodzony w Szczecinie zawodnik zasłynął w tym sezonie trzema golami strzelonymi klubom ekstraklasy: przeciwko Warcie Poznań w 1/16 finału krajowego pucharu posłał piłkę do bramki już w doliczonym czasie gry, a Sandecja zwyciężyła 2:1. Ze Śląskiem Wrocław najpierw wyrównał stan rywalizacji na 1:1, a następnie w ostatniej akcji dogrywki doprowadził do serii rzutów karnych. Kilka lat temu z Błękitnymi Stargard dotarł do półfinału Pucharu Polski! Wychowanek Energetyka Gryfino zagrał w trzech sezonach 54 mecze w ekstraklasie w barwach Korony Kielce i zdobył jednego gola w meczu przeciwko Legii w Warszawie, a jego drużyna zremisowała na Łazienkowskiej 1:1.

20-letni bramkarz Bartosz Neugebauer został wypożyczony na pół roku z Górnika Zabrze do Kotwicy Kołobrzeg. W rundzie jesiennej był wypożyczony z Górnika do Chojniczanki Chojnice i wystąpił w 5 spotkaniach I ligi oraz w jednym meczu Pucharu Polski. Swoją przygodę z piłką zaczął w GKS-ie Katowice, w którym grał od 5 roku życia. Po pięciu latach przeniósł się do katowickiego Rozwoju. Tam od początku zaczął trenować z zawodnikami o rok i dwa lata starszymi od siebie. Szybko zaczął pracę z seniorami. W rozgrywkach II ligi zadebiutował w czerwcu 2018 roku. W sezonie 2018/19 wystąpił w siedmiu meczach II ligi oraz jednym w Pucharze Polski. Talent, a także dobra postawa młodego bramkarza nie uszła uwadze ludziom z pionu sportowego zabrzańskiego Górnika. Do Zabrza trafił na początku sierpnia 2019 roku. W swoim pierwszym sezonie w Zabrzu zagrał w siedmiu meczach III-ligowych rezerw, a także dziesięciu spotkaniach CLJ, przyczyniając się do zdobycia tytułu mistrza Polski. W sezonie 2020/21 trenował przez długi czas z pierwszym zespołem. Ponadto zaliczył debiut w młodzieżowej kadrze, grając w meczu reprezentacji Polski U-19 przeciwko Danii. (mij)