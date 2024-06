Piłka nożna. Lista obecności portowców

Pierwszy trening portowców rozpoczął się we wtorek o godz. 16. Fot. Ryszard PAKIESER

Od poniedziałku piłkarze występującej w PKO BP Ekstraklasie Pogoni Szczecin przeprowadzają przedsezonowe badania i testy, we wtorek na boisku przy ul. Karłowicza pod wodzą Szweda Jensa Gustafssona odbyli pierwszy trening w 29-osobowym składzie, a w czwartek wyjeżdżają do dobrze już sobie znanej Opalenicy na obóz przygotowawczy.

Wraz z pierwszą drużyną przygotowania do nowego sezonu rozpoczęli młodzi zawodnicy wywodzący się z Akademii Pogoni Szczecin: Natan Waligóra, Oliwier Siniawski, Mateusz Kaczorek, Michał Osowski, Maksymilian Jóźwiak, Maciej Wojciechowski, Martin Rachubiński oraz Mateusz Bąk. Do kadry portowców po wypożyczeniach wracają Kacper Łukasiak i Jakub Lis (tego drugiego Pogoń podaje jako obrońcę, ale ostatnio widzieliśmy go najczęściej w roli pomocnika). Na starcie przygotowań z drużyną pracują również nowi bramkarze: Krzysztof Kamiński (Wisła Płock) i zaledwie 15-letni Kuba Bochniarz (Mineralni Krynica Zdrój, ostatnio na wypożyczeniu w Zagłębiu Lubin).

Na pierwszych zajęciach zabrakło kilku istotnych graczy. Kamil Grosicki przebywa obecnie wraz z reprezentacją Polski na finałach mistrzostw Europy w Niemczech, w związku z czym dołączy do kadry w późniejszym terminie. Na obozie w Opalenicy pracę z drużyną rozpocznie Wahan Biczachczjan, który otrzymał od sztabu szkoleniowego więcej czasu na wypoczynek. Wojciech Lisowski, w związku z narodzinami dziecka, do zespołu dołączy w piątek. Fredrik Ulvestad i Luka Zahovič we wtorek pracowali indywidualnie. Axel Holewiński do drużyny ma dołączyć w środę. Z kolei Bartosz Klebaniuk przebywa w Pruszkowie, gdzie finalizowane są formalności przed jego transferem do tamtejszego Znicza. (mij)

Kadra na przygotowania 2024/25

Bramkarze: Valentin Cojocaru, Krzysztof Kamiński, Kuba Bochniarz.

Obrońcy: Benedikt Zech, Mariusz Malec, Linus Wahlqvist, Leonárdo Koútris, Léo Borges, Danijel Lončar Jakub Lis.

Pomocnicy: João Gamboa, Alexander Gorgon, Rafał Kurzawa, Marcel Wędrychowski, Kacper Smoliński, Olaf Korczakowski, Adrian Przyborek, Kacper Łukasiak, Mateusz Kaczorek, Michał Osowski, Maksymilian Jóźwiak, Maciej Wojciechowski, Martin Rachubiński, Mateusz Bąk.

Napastnicy: Efthýmis Kouloúris, Patryk Paryzek, Antoni Klukowski, Natan Waligóra, Oliwier Siniawski.

Nieobecni: Wahan Biczachczjan, Kamil Grosicki, Wojciech Lisowski, Axel Holewiński, Fredrik Ulvestad, Luka Zahovič.