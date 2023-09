Piłka nożna. Legia w dziesiątkę wypunktowała Pogoń

Kosta udowodnił Mroczkowi i Adamczukowi ze są amatorami. Mieli w klubie brylant trenerski którego wystarczyło słuchać, wspierać, nie sprzedawać najlepszych i zbudować potężną drużynę Ale w tym klubie nie ma na to szans. Mroczek jest najmądrzejszy, wszystko wie najlepiej, handluje zawodnikami zamiast słuchać profesjonalistów. No to ma za swoje. Praktycznie w każdej formacji są słabe punkty. Kosta musiał odejść bo wiedział, że będzie tylko handel żywym towarem A nie poważny klub sportowy !

xxx

2023-09-27 23:09:25

Odpowiedz na pytanie adamczuk kto grał dzis w 10. Kosta dal nam lekcje i zarazem odpowiedź dlaczego go nie ma już w Pogoni. Z tym prezesem nie osiągniemy dużo bo kogo by tu jeszcze sprzedać. Dostaliśmy prezent od sędziego, nie wiadomo co by było jakby Legia grała w całości cały mecz. A Jens niech powoli zaczyna się pakować bo z taką gra to w niedzielę Lechem dostaniemy baty. Jest wolny Papszun tylko nie stać nas na tego człowieka. Co taki Stolarski robi na boisku to chyba nikt nie wie.