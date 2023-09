Piłka nożna. Gustafsson kontra Runjaić

Kosta Runjaić po raz drugi w tym roku zawita na Twardowskiego jako szkoleniowiec Legii. Fot. Ryszard PAKIESER

Piłkarze Pogoni zmierzą się w środowy wieczór na szczecińskim Stadionie Miejskim z Legią (godz. 20). Będzie to pojedynek portowców prowadzonych przez szwedzkiego szkoleniowca Jensa Gustafssona ze swoim byłym selekcjonerem Niemcem Kostą Runjaiciem. W bezpośredniej rywalizacji trenerów lepszy bilans ma Gustafsson, ale w przekroju ostatnich miesięcy to niemiecki trener osiąga zdecydowanie lepsze wyniki.

Kosta Runjaić zapisał się w historii Pogoni złotymi zgłoskami. W szczecińskim klubie pracował ponad 4,5 roku i z drużyny z dolnych rejonów tabeli wprowadził Pogoń na podium. Z portowcami wywalczył brązowe medale w sezonach 2020/2021 i 2021/2022. Po tym drugim medalu zdecydował się podpisać kontrakt z Legią i w stołecznym klubie ma doskonałą passę. W poprzednich rozgrywkach Legia sięgnęła po wicemistrzostwo Polski, w tym sezonie nie przegrała jeszcze na krajowym podwórku meczu, a w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy po raz pierwszy awansowała do fazy grupowej i w pierwszym meczu pokonała angielską Aston Villę.

Legioniści są wiceliderem PKO BP Ekstraklasy, choć mają o dwa mecze mniej rozegrane od większości ligowych rywali. W ligowych rozgrywkach ekipa ze stolicy nie przegrała jeszcze meczu. Wygrała cztery razy i dwa razy zremisowała, tracąc zaledwie 4 bramki. Od początku sezonu Legia poniosła tylko jedną porażkę, która nie wpłynęła na losy dwumeczu z Austrią Wiedeń. Od początku sezonu Legia strzeliła już 32 gole w 14 meczach. Kibice i eksperci zachwycają się stylem gry wicemistrzów Polski wprowadzonym przez Kostę Runjaicia.

– To szkoleniowiec, który potrafi zaskakiwać, tak było już w Pogoni Szczecin. Niekiedy jego pomysły nie wypalały, przez co zderzał się z falą krytyki. Pozostaje ukłonić się przed Runjaiciem, bo on doskonale wie, jakiego piłkarza w danym momencie na murawie potrzebuje zespół – komentuje na łamach „Przeglądu Sportowego” były piłkarz Pogoni i Legii Jacek Cyzio.

Do bezpośredniej konfrontacji drużyn prowadzonych przez Jensa Gustafssona i Kostę Runjaicia doszło w ekstraklasie dotychczas dwukrotnie. W październiku 2022 roku w Warszawie był remis 1:1, a w rewanżu w Szczecinie Pogoń pokonała Legię 2:1. Co ciekawe, portowcy byli jednym z sześciu klubów ekstraklasy, któremu udało się pokonać wicemistrza Polski. Choć bilans bezpośrednich spotkań jest korzystny dla Pogoni, to już statystyki drużynowe za sezon 2022/2023 i początek obecnej rundy jesiennej są zdecydowanie na korzyść Legii. Pod wodzą Kosty Runjaicia Legia wygrała od początku sezonu 2022/2023 26 spotkań w ekstraklasie – o pięć więcej niż w analogicznym okresie Pogoń Jensa Gustafssona. Portowcy tracą średnio za czasów Szweda 1,3 bramki na mecz, podczas gdy Legia Runjaicia zaledwie 1 bramkę. ©℗

(woj)