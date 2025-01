Piłka nożna. Kotwica szuka nowych graczy i wygrała sparing

Czy Marek Kozioł przejdzie do Pogoni? Fot. Ryszard PAKIESER

Na Euroboisku Milenium w Kołobrzegu, miejscowa Kotwica, która jest beniaminkiem piłkarskiej I ligi, pokonała III-ligową Wartę Gorzów 2:1 (1:1) po bramkach Leona Krekovicia i zawodnika testowanego.

Z zachodniopomorskiego klubu, którego w połowie rundy jesiennej dopadł ogromny kryzys organizacyjno-finansowy, odeszło tej zimy już sporo zawodników, a trenera Ryszarda Tarasiewicza zastąpił Piotr Tworek. Napastnik Jonathan Júnior trafił do ekstraklasowego Radomiaka Radom, a pomocnik Zvonimir Petrović przeniósł się wicelidera I ligi Arki Gdynia. Bramkarz Marek Kozioł też przymierzany jest do I ligi, ale do zespołu outsidera Pogoni Siedlce. Obrońca i defensywny pomocnik Tafara Madembo podpisał zaś kontrakt z II-ligowym GKS-em Jastrzębie, a nowych klubów szukają napastnik Olaf Nowak i obrońca będący jesienią kapitanem drużyny Łukasz Kosakiewicz. Nie zagra także już więcej ŚP Aleksander Biegański, który niedawno zmarł. Pozostało jednak paru zawodników z jesiennej kadry, a w sparingu z Wartą widzieliśmy na boisku m.in. Kacpra Krzepisza, Tomasza Wełnę, Wołodymyra Kostewycza, Filipe Oliveirę, Michała Cywińskiego, Kamila Korta, Filipa Kozłowskiego, czy Leona Krekovicia. Chociaż Kotwica ma zawieszoną I-ligową licencję i zakaz rejestracji nowych zawodników, testuje wielu nowych graczy, w większości z Ukrainy. Działacze z Kołobrzegu zainteresowani są m.in. ukraińskim obrońcą Mykołą Musolitinem, występującym ostatnio w szwedzkim klubie Östersunds FK, a wcześniej m.in. w Lechii Gdańsk. Na celowniku Kotwicy jest także białoruski napastnik Wsiewołod Sadowskij z kazachskich Ordabasów Szymkent, który nie tak dawno strzelił bramkę Legii Warszawa w meczu Ligi Konferencji Europy. (mij)