Piłka nożna. Kotwica sprzedała Polaka!

Cezary Polak (z prawej) w przedsezonowym sparingu z Pogonią Szczecin. Fot. Ryszard PAKIESER

Młodzieżowy reprezentant Polski, 21-letni lewy obrońca I-ligowego beniaminka Kotwicy Kołobrzeg Cezary Polak, podpisał 3-letni kontrakt z drużyną aktualnego mistrza Polski Jagiellonią Białystok, która obecnie zajmuje 6. miejsce w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie.

Urodzony w Otwocku zawodnik przygodę z piłką zaczynał Sępie Żelechów, skąd przeniósł się do Wilgi Garwolin i stołecznej Escoli Varsovia, a jego seniorskie kluby to Motor Lublin i Garbarnia Kraków, zaś w ubiegłym sezonie dołączył do Kotwicy Kołobrzeg, z którą wywalczył awans do I ligi. W II lidze rozegrał 66 meczów, a na ekstraklasowym zaliczył 7 spotkań. Występował też w młodzieżowych reprezentacjach Polski, a w drużynie do lat 20 był nawet kapitanem.

O kulisach transferu piłkarz wypowiedział się na internetowej stronie nowego klubu: „ Do konkretnych rozmów i negocjacji transferowych doszło w ostatnich dniach, a od agenta usłyszałem, że mistrz Polski już od dawna przymierzał się do transferu, ale pewne okoliczności nie pozwalały na finalizację...". (mij)