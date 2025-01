Piłka nożna. Kotwica przegrała z Chojniczanką

Piłkarze I-ligowego beniaminka od tygodnia trenują w Kołobrzegu. Fot. MKP Kotwica Kołobrzeg/Facebook

Piłkarze I-ligowego beniaminka z Kołobrzegu są co najmniej od połowy rundy jesiennej w kryzysie (pod koniec ubiegłego roku PZPN zawiesił Kotwicy licencję na grę w I lidze, lecz klub zapowiedział, że się od tej decyzji odwoła), ale od tygodnia trenują pod okiem nowego trenera Piotra Tworka, który zastąpił w połowie stycznia Ryszarda Tarasiewicza, a w sobotę piraci rozegrali pierwszy sparing, przegrywając u siebie na Euroboisku Milenium z II-ligową Chojniczanką Chojnice 1:2.

Bramki dla zwycięzców strzelili Adrián Kačerík i Jakub Goliński, a dla gospodarzy honorowe trafienie zaliczył zawodnik testowany. W pojedynku z zespołem z Chojnic w składzie wyjściowym Kotwicy widzieliśmy m.in.: Marka Kozioła, Piotra Witasika, Tomasza Wełnę, Leona Ziętka, Lucasa Ramosa, Filipe´a Oliveirę, Michała Cywińskiego, Filipa Kozłowskiego i Leona Krekovicia, a na ławce rezerwowych - oprócz testowanych - siedzieli: Kacper Krzepisz, Andrzej Trojnarski, Maciej Dampc, Wołodymyr Kostewycz, Michał Lasek, Miłosz Kurowski i Kamil Kort.

50-letni Piotr Tworek objął funkcję trenera pierwszej drużyny Kotwicy i jest to już druga kadencja tego doświadczonego szkoleniowca w kołobrzeskim klubie. Prowadził on Kotwicę w latach 2015-2016, a teraz wraca do Kołobrzegu, by wspólnie z drużyną walczyć o cel nadrzędny bieżącego sezonu, jakim jest utrzymanie statusu I-ligowca. Tworek ostatnio prowadził Śląsk Wrocław, a poprzednio Wartę Poznań. Wcześniej był trenerem Zawiszy Bydgoszcz, Wdy Świecie, Bałtyku Koszalin i Podbeskidzia Bielsko-Biała. Do sztabu szkoleniowego Kotwicy dołączył 34-letni trener bramkarzy Grzegorz Kuźniak, który ostatnio pracował w rezerwach Lecha Poznań. Odeszli natomiast asystenci trenera Tarasiewicza; Brazylijczyk Hermes Neves Soares został pierwszym szkoleniowcem III-ligowej Unii Swarzędz, a Piotr Kieruzel negocjuje z Kotwicą warunki rozstania.

Z Kotwicy odeszło też sporo piłkarzy, a największa strata to rozstanie z brazylijskim napastnikiem Jonathanem Júniorem (jesienią rozegrał w zachodniopomorskim zespole 14 spotkań, strzelając w nich 3 gole), który właśnie został nowym zawodnikiem Radomiaka Radom, podpisując z ekstraklasowym klubem kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia o rok. Nieco wcześniej do I-ligowej Arki Gdynia przeszedł pomocnik Zvonimir Petrović. O opuszczeniu Kotwicy poinformował też napastnik Olaf Nowak. O rozstaniu z Kołobrzegiem poinformował nas też dotychczasowy kapitan, obrońca Łukasz Kosakiewicz, który prowadzi obecnie rozmowy w sprawie dalszej kariery. Obrońca i defensywny pomocnik Tafara Madembo myśli o przeprowadzce na drugi kraniec Polski i występach w broniącym się przed spadkiem z II ligi GKS-ie Jastrzębie. Pojawiały się też doniesienia, że może odejść napastnik Désiré Segbé i pomocnik Kamil Kort. Prawdziwą tragedią była natomiast śmierć zaledwie 25-letniego pomocnika, ŚP Aleksandra Biegańskiego, który zmarł 10 stycznia.

Kotwica, choć ma zakaz transferów i rejestracji nowych zawodników, w sparingu z Chojniczanką testowała 6 nowych piłkarzy. Chyba najbardziej znany z graczy, którymi interesuje się kołobrzeski klub, jest ukraiński obrońca Mykoła Musolitin, ostatnio występujący w Szwecji w Östersunds FK. (mij)