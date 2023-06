Piłka nożna. Kotwica już trenuje i kręci się transferowa karuzela

Patryk Pytlewski zasilił kołobrzeżan. Fot. MKP Kotwica

Piłkarze II-ligowej Kotwicy Kołobrzeg, którzy na finiszu poprzedniego sezonu zaprzepaścili awans do I ligi, rozpoczęli już przygotowania do kolejnych rozgrywek, a w środę przechodzić będą badania lekarskie i testy wydolnościowe. Do sztabu szkoleniowego trenera Macieja Bartoszka dołączył były piłkarz m.in. Kotwicy – Piotr Kieruzel.

W klubie z Kołobrzegu rozpoczęły się transferowe ruchy i na zasadzie transferu definitywnego pozyskano 19-letniego prawego pomocnika Patryka Pytlewskiego, wychowanka Escoli Varsovia, ostatnio występującego w Górniku Zabrze, który w III-ligowych zabrzańskich rezerwach strzelił w poprzednim sezonie 5 goli i zanotował 7 asyst. Przypomnijmy – o czym informowaliśmy już na naszych łamach – że w czerwcu Kotwica pozyskała już stopera Jakuba Rzeźniczaka (Wisła Płock) i byłego napastnika Pogoni Szczecin Filipa Kozłowskiego (Skra Częstochowa).

W Kotwicy kolejny sezon spędzi Mikołaj Rakowski, bo jego macierzysty klub Warta Poznań zdecydował się ponownie wypożyczyć swojego piłkarza do zespołu z Kołobrzegu. 21-letni defensywny pomocnik występował nad morzem w rundzie wiosennej poprzedniego sezonu. Rozegrał tam 10 spotkań w II lidze. Nowa umowa wypożyczenia obowiązuje przez rok, ale Warta zagwarantowała sobie możliwość powrotu zawodnika już w przerwie zimowej najbliższej edycji.

– Ten ruch ma zapewnić Mikołajowi dalszy rozwój piłkarski – powiedział dyrektor sportowy Warty Poznań Tomasz Pasieczny. – W tej chwili potrzebuje jak najwięcej gry. Liczymy na to, że ponowne wypożyczenie do Kotwicy pomoże mu wspiąć się na jeszcze wyższy poziom i zaprocentuje na przyszłość. W Kołobrzegu są zadowoleni z jego pracy, my również na niego liczymy.

Z Kotwicy odszedł natomiast wychowanek szczecińskiej Pogoni 27-letni obrońca Robert Obst, który w zakończonym sezonie wystąpił w 14 spotkaniach II ligi, a teraz przeszedł do IV-ligowej Gwardii Koszalin. Natomiast były portowiec 30-letni stoper Damian Kostkowski (23 mecze w II lidze i 3 gole) oraz 35-letni skrzydłowy Łukasz Sierpina (9 pojedynków II-ligowych) zostali wpisani na listę transferową i otrzymali wolną rękę w poszukiwaniu nowych klubów.

(woj, mij)