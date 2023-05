Piłka nożna. Pogoń traci podium w Zabrzu

Fot. Ryszard PAKIESER

Piątkowe zwycięstwo Lecha nad Korona w Kielcach sprawiło, że Pogoń, aby utrzymać trzecią pozycję w tabeli musiała wygrać w sobotę w Zabrzu. Górnik nie okazał się jednak gościnny i nie pozwolił Pogoni zdobyć nawet punktu. Tym samym Pogoń na kolejkę przed końcem sezonu spadła na czwarte miejsce i ma punkt straty do Lecha.

Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 2:1 (0:0); 1:0 Włodarczyk (78, karny), 1:1 Almqvist (83), 2:1 Podolski (90)

Pogoń: Stipica - Wahlqvist (60. Stolarski), Zech, Malec, Koutris - Dąbrowski, Łęgowski (46. Kurzawa), Gorgon (80. Wędrychowski), Bichakhchyan (60. Kowalczyk), Grosicki - Zahović (69. Almqvist).

W pierwszej połowie oba zespołu grały wysoką defensywą i niewiele było miejsca oraz okazji do stwarzania sytuacji podbramkowych. Przez dłuższy czas kibice nie zobaczyli żadnego celnego strzału, ani dogodnej sytuacji. Dopiero w samej końcówce tej części obie drużyny miały wymarzone okazje do zdobycia bramek. Najpierw efektowną akcję prawą stroną przeprowadził Biczachczjan. Jego dogranie na pole karne wprost pod nogi Zahovicia skierował Koutris. Słoweński napastnik z kilku metrów strzelił jednak wprost w bramkarza Bielicę. W odpowiedzi Podolski wypuścił Yokotę. Japończyk wpadł w pole karne Pogoni, ale jego strzał intuicyjnie zablokował Malec.

Druga połowa wyglądała zupełnie inaczej. Błyskotliwe akcje z obu stron sprawiły, że mecz nabrał rumieńców. Najpierw szybką akcje Górnika strzałem zakończył Podolski. W odpowiedzi, po odbiorze Gorgona uderzenie Biczachczjana z trudem obronił bramkarz Górnika. Pogoń miała z minuty na minutę coraz większą przewagę. Po dośrodkowaniu Dąbrowskiego groźnie strzelał głową Zahović. Jeszcze lepszą okazję, po akcji Grosickiego miał kilka minut później Gorgon, ale jego starzał zablokowali obrońcy. Sporo zamętu siały rożne egzekwowane przez Kurzawę, ale kolejnej okazji nie wykorzystał Gorgon. Po chwili kontrę Górnika zakończył strzałem do siatki Podolski, ale sędziowie nie mieli wątpliwości, że był na pozycji spalonej.

Efektowny sprint wprowadzonego w II połowie Almqvista w ostatniej chwili zablokował Bergstrom. Górnik odpowiedział akcją prawym skrzydłem. Po dośrodkowaniu Sekulicia w poprzeczkę strzelił Podolski. Uderzenia gwiazdy Górnika ręką dotknął Stolarski, co sędziowie po analizie VAR zakwalifikowali na rzut karny. Włodarczyk wykorzystał jedenastkę i wyprowadził gospodarzy na prowadzenie.

Pogoń szybko odpowiedział wzorcową kontrą trzech wprowadzonych po przerwie graczy. Piłkę wyprowadził Wędrychowski, a do wbiegającego Almqvista podawał Kowalczyk. Szwed okazji nie zaprzepaścił. Pogoń w końcówce zaatakowała z jeszcze większą determinacja, ale równocześnie za bardzo się otworzyła. Górnik bezlitośnie to wykorzystał. Do wygranej poprowadził drużynę z Zabrza Podolski. Po pierwszej kontrze jego strzał trafił jeszcze w poprzeczkę, ale w kolejnej reprezentant Niemiec trafił już do siatki Stipicy

Bramkarz Pogoni w ostatnich akcjach doliczonego czasu gry ruszył na pole karne, aby wspomóc portowców w ofensywie i po rzucie rożnym Grosickiego głową mógł zdobyć bramkę. Bielica był jednak na posterunku i obronił strzał bramkarza Pogoni. Tym samym Górnik wygrał szósty z rzędu mecz w lidze, przerywając równocześnie serię dziewięciu spotkań bez porażki Pogoni.

(woj)