Piłka nożna. Kotwica czy Tryzub?

Czy bramkarz Marek Kozioł spędzi wiosnę nad morzem? Fot. Ryszard PAKIESER

Kotwica graficznie przypomina nieco ukraiński herb Tryzub, a może być to prorocze skojarzenie dla I-ligowych piłkarzy z Kołobrzegu, bo pojawiają się sygnały, że borykający się pod koniec rundy jesiennej z ogromnymi problemami organizacyjno-finansowymi zachodniopomorski klub pozyska zimą poważnego inwestora z Ukrainy!

Na razie więcej jest jednak domysłów i spekulacji, niż rzetelnych wiadomości, a osoba najbardziej zorientowana, czyli prezes Kotwicy Adam Dzik (były II-ligowy sędzia piłkarski), unika kontaktów z naszą redakcją. Być może potencjalny inwestor w pewien sposób powiązany jest z ukraińską grupą menedżerską, która już angażowała się w polski futbol w Zagłębiu Sosnowiec, ale z miernym skutkiem (przedstawiciele tej grupy nie potwierdzają zmiany zainteresowań z południa naszego kraju nad morze).

Wróćmy jednak do spraw sportowych i I-ligowej jesieni, podczas której rozegrano całą pierwszą rundę i dwie kolejki rewanżów. Beniaminek z Kołobrzegu rozpoczął sezon w miarę stabilnie i po 11 kolejkach miał na koncie 14 punktów, ale nadszedł krach i w kolejnych 9 meczach Kotwica tylko raz wygrała (nieco szczęśliwie na swym boisku, z także będącą wówczas kryzysie Wisłą Płock), a w pozostałych ośmiu spotkaniach doznała samych porażek, a niektórych dopiero w końcówkach. Przykładowo z Chrobrym w Głogowie kołobrzeżanie do 96. minuty prowadzili 2:1, by przegrać 2:3, jakby komuś chcieli przekazać słabo zaszyfrowaną wiadomość: „potrafimy wygrywać, ale nie musimy...". Ale może to tylko takie nasze wrażenie, bo musimy uczciwie przyznać, że nie dotarły do nas informacje o celowym odpuszczaniu spotkań.

Kryzys sportowy zbiegł się w czasie z doniesieniami medialnymi o dużych zaległościach finansowych klubu wobec zawodników i dwóch z nich informowało, o wygaszeniu ich kontraktów z Kotwicą, a był to czołowy snajper Jonathan Júnior (którym według portalu internetowego Transfermarkt najbardziej interesuje się płocka Wisła) oraz inny napastnik Olaf Nowak. Transfermarkt podaje też, że obrońcą Michałem Kozajdą interesuje się wicelider I ligi Arka Gdynia, ale zapytany przez nas piłkarz nie potwierdził tej informacji, mówiąc jedynie, że jest po operacji i bardziej myśli o powrocie na boisko niż o zmianach barw klubowych. Kapitan drużyny Łukasz Kosakiewicz powiedział nam natomiast, że obecnie prowadzone są różne rozmowy, lecz na razie jest jeszcze wiele niewiadomych...

Postanowiliśmy więc zadzwonić do trenera Ryszarda Tarasiewicza, który nie tak dawno wprowadził na ekstraklasowe salony szczecińską Pogoń, lecz ten nie w pełni zaspokoił naszą ciekawość, mówiąc:

- Jestem obecnie na urlopie i mam się stawić na pierwszym treningu 10 stycznia, a co będzie później, tego naprawdę nie wiem. Gdybym był zobligowany do zachowania tajemnicy, to tak bym wyjaśnił moje milczenie, ale obecnie o sytuacji w Kotwicy nie wiem nic ponad to, co można przeczytać w gazetach lub internecie.

Z informacji medialnych można się dowiedzieć, że w klubie z ukraińskim inwestorem, prezesem nadal będzie A. Dzik, lecz sporo zmian zajdzie w pierwszym zespole, z którego odejdzie wielu zawodników, a zastąpić ich mają piłkarze z Ukrainy. Jeśli zaś chodzi o kołobrzeską ławkę trenerską, to portal internetowy Weszło spekuluje, że na rynku dostępny jest były reprezentant Białorusi Alaksandr Chackiewicz, trener m.in. reprezentacji swojego kraju i Dynama Kijów... ©℗ (mij)

1. Termalica Nieciecza 45 42-15 14 3 2

2. Arka Gdynia 40 41-15 12 4 3

3. Miedź Legnica 37 36-17 11 4 3

4. Ruch Chorzów 34 32-20 10 4 5

5. Wisła Płock 33 33-26 9 6 4

6. Górnik Łęczna 32 31-23 8 8 3

7. Wisła Kraków 29 32-18 8 5 5

8. Polonia Warszawa 27 21-21 8 3 8

9. ŁKS Łódź 26 27-21 7 5 7

10. Stal Rzeszów 26 31-27 7 5 7

11. Znicz Pruszków 25 27-27 6 7 6

12. GKS Tychy 20 17-21 3 11 5

13. Warta Poznań 19 14-31 5 4 10

14. Odra Opole 18 15-38 4 6 9

15. KOTWICA Kołobrzeg 17 15-33 4 5 10

16. Chrobry Głogów 16 17-37 4 4 11

17. Stal Stalowa Wola 11 14-37 2 5 12

18. Pogoń Siedlce 9 17-35 2 3 14