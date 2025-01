Piłka nożna. Kotwica bez trenera?

Czy Ryszard Tarasiewicz będzie wiosną prowadził kołobrzeską Kotwicę? Fot. Ryszard PAKIESER

W piątek 10 stycznia piłkarze I-ligowej Kotwicy Kołobrzeg powinni odbyć pierwszy trening, ale czy tak się stanie tego nie wiemy, a kontakt z władzami czy oficjalnymi przedstawicielami klubu jest utrudniony. Zawodnicy wiedzą, że w piątek ma się odbyć pierwsze spotkanie, ale godziny jeszcze nie znają, lecz liczą, że zostaną poinformowani o czasie zbiórki oraz o tym, czy będzie to jedynie zebranie organizacyjne, czy też od razu zajęcia sportowe.

Klub jest w głębokim kryzysie organizacyjno-finansowym i podobno liczy na wsparcie sponsorów z Ukrainy. Na razie PZPN zawiesił kołobrzeżanom I-ligową licencję i nie wiadomo, czy Kotwica będzie mogła zarejestrować zimą nowych zawodników, a nawet nie ma pewności, czy będzie mogła przystąpić do pierwszego wiosennego meczu. Nowi piłkarze by się przydali, bo już kilku odeszło: Zvonimir Petrović (Arka Gdynia ), Jonathan Júnior (Radomiak Radom, Wisła Płock, Bruk-Bet Termalica Nieciecza?), Olaf Nowak (szuka klubu), a podobno także Kamil Kort... Pozostali gracze też nie są pewni, czy zostaną w Kołobrzegu i uzależniają to od rozmów planowanych na najbliższe dni. Nie wiadomo też, jaka będzie sportowa przyszłość Michała Kozajdy po niedawnej operacji.

Sportowe Fakty poinformowały, że we wtorek z Kotwicą rozstał się trener Ryszard Tarasiewicz, który wprowadził kołobrzeżan do I ligi (w wcześniej na ekstraklasowe salony pozwolił wstąpić szczecińskiej Pogoni). W czwartek zadzwoniliśmy do wrocławskiego szkoleniowca, który jednak nie mógł w tej chwili udzielić odpowiedzi, czy zostanie w zachodniopomorskim klubie, czy też nie. Od jednego z piłkarzy usłyszeliśmy, że właśnie toczą się rozmowy trenera z prezesem Adamem Dzikiem...

Na razie dużo jest więc znaków zapytania i wiadomi jedynie, że 18 stycznia Kotwica ma rozegrać sparing z Chojniczanką Chojnice, a tydzień później z Wartą Gorzów. To na ten moment jedyne potwierdzone informacje dotyczące okresu przygotowań. Kluczowe w sytuacji beniaminka byłoby mianowanie trenera, który zajmie się zespołem, jeśli okaże się, że spełnią się prognozy Sportowych Faktów odnośnie rozstania z Tarasiewiczem. Podobno zainteresowani Kotwicą Ukraińcy mają plany związane ze znanym szkoleniowcem z... Białorusi.

Dodajmy jeszcze, że były piłkarz Kotwicy Jakub Rzeźniczak, z którym kołobrzeski klub rozwiązał kontrakt, bo „psuł wizerunek Kotwicy", poinformował w internecie na portalu kozaczek.pl, że sprawa sądowa zakończyła się jego wygraną i jest dobrej myśli, choć klub może się jeszcze odwołać do sądu apelacyjnego... (mij)