Piłka Nożna. Kontuzja Kóstasa Triantafyllópoulosa

sport to zdrowie

2022-07-19 17:29:17

Czyli powiedzenie "sport to zdrowie" to banał.Młodzi silni wysportowani uprawiający wyczynowo sport-to ludzie wrak.Byle jaka ingerencja w struktury mięśni czy wiązadeł i okazuje się,że te są w takim stanie,że ...pękają,lub ulegają mikro pęknięciom wykluczających zawodnika na długie tygodnie-miesiące ze sportu.Człowiek za bajtla biegał po podwórkach,polach-łąkach za piłką po 10 godzin dziennie i żadnej kontuzji.A tu....proszę byle co i dramat lub koniec kariery,lub ciężkie operacje.Co to za sport