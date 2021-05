Piłka nożna. Konstantinos Triantafyllopoulos zostaje na dłużej w Pogoni!

Grecki stoper Konstantinos Triantafyllopoulos do 30 czerwca 2022 r. (z opcją przedłużenia o kolejny sezon) przedłużył wygasającą umowę z trzecią drużyną piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy Pogonią Szczecin, która dzięki miejscu na podium uzyskała prawo gry w kwalifikacjach Ligi Konferencji Europy.

Środkowy obrońca występuje w barwach portowców od sezonu 2019/2020 i zagrał do tej pory w 52 meczach, w których zdobył 2 gole i zaliczył jedną asystę. Wcześniej reprezentował Panathinaïkós Ateny oraz Astéras Trípolis.

- Nasza defensywa w minionym sezonie spisywała się bardzo dobrze, więc to naturalne, że dążyliśmy do tego, aby jej członkowie pozostali z nami. Dla Kostasa będzie to trzeci rok w Szczecinie i wierzę, że nadal będzie wzmacniał rywalizację na pozycji środkowego defensora. Dodatkowym jego atutem jest doświadczenie w grze na arenie europejskiej - mówi Dariusz Adamczuk, szef pionu sportowego Pogoni Szczecin.

To czwarty kontrakt przedłużony w ostatnich tygodniach. Wcześniej podpisy pod umowami złożyli Kamil Drygas, Jakub Bartkowski i Mariusz Malec.

(mij)